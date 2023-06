Voghera, assalto al portavalori davanti all’ufficio postale

Voghera (Pavia), 30 giugno 2023 – Assalto al portavalori questa mattina alle 10 a Voghera. Un commando composto da due persone armate ha bloccato davanti all’ufficio postale di via Furini, nel quartiere di Pombio, l’autista del furgone che stava effettuando la consegna del denaro per il pagamento delle pensioni e lo ha costretto ad aprire il cassone.

Alcuni testimoni hanno assistito alla scena e fornito utili contributi alle indagini condotte dalla polizia scientifica per arrivare a identificare gli autori del colpo. L'ufficio postale è stato chiuso per il tempo necessario agli agenti per i rilievi del caso