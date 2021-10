Bolzano - Sono 14 i riconoscimenti assegnati dagli Autochtona Award 2021, il premio che valorizza i vini prodotti da vitigni autoctoni italiani. Un grande banco di assaggio ha inoltre accolto operatori del settore e wine lover nei padiglioni di Fiera Bolzano per la 18esima edizione della rassegna. Come ogni hanno c'è stata poi una sezione specifica per il Lagrein, il 'padrone di casa', dedicata all’omonimo vitigno autoctono altoatesino a bacca rossa,

La giuria dei Autochtona Award quest’anno è stata è stata presieduta dal noto critico e giornalista Daniele Cernilli (DoctorWine), e ha visto la presenza di Giuseppe Carrus (Gambero Rosso), Fabio Giavedoni (Slow Wine), Andrea Gori (Intravino), Christine Mayr (Vitae-AIS), Alessandra Piubello (I Vini di Veronelli), Marco Rossi (Tannico), Leila Salimbeni (Spirito diVino), Alessandro Franceschini (Viniplus di Lombardia), Pierluigi Gorgoni (giornalista, enologo e docente della scuola Alma). Insieme a loro, grazie alla collaborazione con l’agenzia Ice, hanno completato la giuria anche professionisti internazionali del calibro di Richard Baudains (Decanter), Paula Bosch (sommelier, giornalista e scrittrice), John Brunton (The Guardian), Sigi Hiss (Vinum) e Anders Levander (DinVinguide).

Ecco gli Autochtona Award 2021

Migliori Bollicine

Cantina della Volta - Lambrusco di Sorbara Spumante Doc Brut Rosé 2016

Miglior Vino Ancestrale

Marchesi Rivarino - Lambrusco di Sorbara DOC “Baby Magnum” 2020

Miglior Vino Bianco

I Custodi delle Vigne dell’Etna - Etna Bianco DOC “Ante” 2018

Miglior Vino Rosato

Tenute Bosco - Etna Rosato DOC “Piano dei Daini” 2019

Miglior Orange Wine

Torre Fornello - Colli Piacentini Malvasia DOC “Una” 2015

Miglior Vino Rosso

Cantina Di Barrò - Valle D’Aosta DOC Mayolet 2019

Miglior Vino Dolce

Alberto Lusignani - Colli Piacentini DOC Vin Santo di Vigoleno 2010

Tasting Lagrein - Miglior Lagrein Rosé

Pfannenstielhof - Mitterberg IGT Lagrein Rosé 2020

Tasting Lagrein - Miglior Lagrein Annata

Tenuta St. Quirinus - Südtirol-Alto Adige Lagrein DOC Badl 2019

Tasting Lagrein - Miglior Lagrein Riserva

St. Peter Roland Gamper - Südtirol-Alto Adige Lagrein DOC Riserva 2015

Le Menzioni Speciali

Premio Terroir

Damijan Podversic - IGT Venezia Giulia Ribolla Gialla 2017

Premio Spirito diVino

Buranco – Cinque Terre DOC Sciacchetrà 2018.

Premio Giovani Vignaioli Vinarius

Tenuta La Riva - Colli Bolognesi Pignoletto DOCG Spumante Pinus Laetus 2016

Premio Tannico

Les Crêtes - Valle d’Aosta Fumin DOC 2019