Vigevano, i carabinieri forestali trovano 3.600 metri cubi di rifiuti: area sequestrata

Vigevano (Pavia), 18 gennaio 2024 – I carabinieri forestali di Mortara hanno posto i sigilli su una superficie di 4mila metri quadrati di una azienda agricola sulla quale erano stoccati, senza alcuna autorizzazione almeno 3.600 metri cubi di rifiuti speciali non pericolosi, in particolare derivati da attività di sgombero.

Durante l’attività di accertamento, i militari hanno ritrovato anche un furgone che veniva utilizzato per effettuare l’illecita attività di gestione dei rifiuti e che non è risultato iscritto, come previsto, all’Albo nazionale dei gestori ambientali. Il mezzo, così come il materiale rinvenuto sulla superficie, è stato sottoposto a sequestro probatorio. L’attività dei carabinieri forestali è ancora in corso per accertare l’origine dei materiali.