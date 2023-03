Verbania, i carabinieri scoprono una falsa compagnia assicurativa: otto denunce

Gli otto truffatori agivano sul web spacciandosi per assicuratori

Verbania – I carabinieri di Gravellona Toce hanno denunciato 8 persone, tutte residenti in Campania, per truffa. L'indagine è partita lo scorso anno, quando la vittima del raggiro si è presentata dai Carabinieri denunciando l'operato di una presunta compagnia di assicurazioni che opera on line.

L'uomo ha raccontato che qualche giorno prima aveva provocato un banale incidente stradale e per questo motivo il premio assicurativo era salito notevolmente. Aveva così deciso di ricercare on line un'assicurazione più conveniente e ne contattava telefonicamente una che avanzava però richieste anomale: avrebbe infatti prima dovuto versare degli importi in denaro in varie carte prepagate con l'impegno che le somme gli sarebbero stare restituite.

L'uomo effettuava così 4 versamenti, di cui due al bancomat, per circa 5000 euro. Dopo un'indagine sui tabulati telefonici, si è riusciti a ricostruire l'identità di 8 truffatori, tutti residenti in Campania, che sono stati denunciati per truffa aggravata.