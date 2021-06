Come si manifesta la tanto temuta variante Delta del Coronavirus che sta allarmando il Regno Unito, dove il 90% dei nuovi positivi sono infettati da questa mutazione del Sars Cov-2, e ora anche l'Italia e la Lombardia, dove sono stati registrati almeno 81 casi. I sintomi più diffusi della variante - incrocio tra quella indiana e quella inglese - sono mal di testa, tosse e naso che cola, attesta uno studio inglese dove la variante è più diffusa.

"I sintomi nei giovani sono più simili a un brutto raffreddore", spiega Tim Spector, esperto del Zoe Covid Symptom, la piattaforma no-profit lanciata nel 2020 insieme all'applicazione per il supporto alla ricerca sul Covid. Dunque, i classici sintomi dell'infezione da Sars-CoV-2, cioè la febbre e la perdita dell'olfatto e del gusto, "sembrano meno diffusi". L'analisi dell'esperto è stata effettuata sulle migliaia di persone che sono registrate sull''app' Zoe. "Dall'inizio di maggio abbiamo analizzato i sintomi più diffusi tra chi è stato contagiato dalla variante delta e non sono uguali a quelli di prima", osserva.

"La febbre rimane abbastanza comune, ma la perdita dell'olfatto non compare più tra i primi 10 sintomi", precisa Spector. "La variante delta funziona in modo leggermente diverso" e questo può creare dei problemi. "Le persone potrebbero pensare di avere un raffreddore e continuare una vita normale diffondendo il virus. E riteniamo che questo nuovo aspetto stia alimentando il problema".

La variante Delta si è sviluppata in India, diventatndo dominante in Gran Bretagna tanto da mettere in discussione la tappa finale delle riaperture delle attività e minacciare nuovi lockdown. Il nome scientifico è VUI-21APR-01 - nota anche come B.1.617 - e include una serie di mutazioni tra cui E484Q, L452R e P681R, la cui contemporanea presenza desta ragionevole preoccupazione per la potenziale maggiore trasmissibilità e il possibile rischio di reinfezione. Sono state inoltre riscontrate anche varianti appartenenti al ceppo indiano, quindi geneticamente correlate, ma sprovviste della mutazione E484Q. Ad oggi - dice sempre il Ministero - non ci sono prove che queste varianti causino malattie più gravi o rendano i vaccini attualmente impiegati meno efficaci. Sono in corso approfondimenti di ricerca, in collaborazione con i partner internazionali, per capire meglio l'impatto delle mutazioni sul comportamento del virus e per garantire che vengano presi tutti gli interventi di salute pubblica appropriati. In Italia la variante Delta è al momento molto contentuta, rappresenta circa l'1% dei casi totali di Covid-19, ma ha ovviamente destato preoccupazione la notizia di un uomo contagiato a Milano nonostante avesse già completato il ciclo vaccnale con due dosi. Sono stati registati piccoli focolai in Lombardia, Lazio, Veneto ed Emilia

Una delle maggiori fonti di preoccupazione è la maggiore resistenza ai vaccini. In Inghilterra, tanto per citare qualche numero, a fine maggio erano stati accertati 5.599 casi di variante indiana B.1.617.1 e di questi 936 avevano già ricevuto la prima dose di vaccinazione e 117 addirittura 2 dosi. Non solo, tra i 201 ricoverati si contavano 45 erano vaccinati da 21 giorni con una dose e 5 con doppia dose. I dati ovviamente non sono migliorati. A Milano, invece, nel focolaio individuato in una palestra spiccava il caso dell'operatore sanitario contagiato dalla Delta che aveva già concluso l'intero ciclo vaccinale.

I virologi di tutto il mondo stanno monitorando l'andamento, ipotizzando in taluni casi la possibilità di un terzo richiamo di vaccino per proteggersi anche dalla Variante Delta. Dal canto suo, AstraZeneca e Pfizer assicurano che le due dosi di vaccino sono sufficienti per scongiurare le forme più gravi di infezioni che portano a ricoveri e decessi.