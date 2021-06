Milano – "La variante indiana si sta diffondendo in Inghilterra, ha avuto qualche caso in Lombardia come in Italia, e dobbiamo stare attenti perché si diffonde facilmente ed è un po' meno sensibile al vaccino anche se occorre sottolineare - per non terrorizzare i nostri cittadini - che chi è stato vaccinato, ha percentuali infinitesimali di essere ospedalizzato". Queste le parole del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. Il governatore della regione più colpita dalla pandemia (ieri approdata in zona bianca) ha aggiunto: "Gli inviti a mantenere cautela vanno ripetuti: siamo in una buona situazione ed evitiamo di peggiorare. Continuiamo a usare la mascherina perché il virus circola ancora". Stando a quanto si apprende da fonti della Regione in Lombardia finora sono stati individuati 81 casi di variante Delta. La maggior parte sono stati rilevati a maggio: 70. E' anche in questo mese, però, che c'è stato il maggior numero di genotipizzazioni: 5.841. Nelle prime due settimane di giugno, invece, i casi di variante indiana tracciati diminuiscono (9), ma calano anche le genotipizzazioni (786). Si cerca meno, quindi, e si trova meno. Bisognerà vedere cosa succederà nelle prossime settimane. La diffusione della variante indiana preoccupa, soprattutto se si tiene in considerazione quello che sta accadendo in Inghilterra con il ritorno a restrizioni.

Nel Regno Unito, infatti, dove la variante è ormai diventata dominante (il sorpasso su quella Alpha sarebbe avvenuto a maggio), si registra da giorni una forte crescia dei contagi. Tanto che la autorità britanniche hanno scelto di posticipare di circa un mese l'allentamento delle ultime restrizioni Covid. L'obiettivo è dare una nuova accellerazione alla campagna vaccinale. La mutazione del coronavirus arrivata dall'India è trasmissibile fino al 60% in più del ceppo cosiddetto inglese (o Alpha). Non solo: causa il doppio dei ricoveri in ospedale. È necessario, quindi, aspettare un altro mese per accrescere ulteriormente il numero di persone vaccinate con due dosi. Finora nel Regno Unito sono state somministrate oltre 71 milioni di dosi (41,6 milioni di persone hanno ricevuto la prima, 30 milioni anche la seconda) ma nonostante questo la variante Delta ha scatenato un progressivo e allarmante aumento di contagi: 7.742 nell'ultimo giorno, mentre sono stati registrati tre decessi. Secondo uno studio pubblicato sulla rivista Lancet, servono le due dosi di vaccino per avere una forte protezione contro il ceppo indiano, sebbene sia inferiore rispetto a quella ottenuta contro la variante inglese.

In occasione dell'ultimo report dell'Iss, di venerdì 11 giugno, il presidente dell'Istitituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro aveva spiegato: "Fortunatamente in questo momento la variante Delta di Sars-CoV-2", prima chiamata indiana, "che preoccupa un po' tutti noi per i dati che provengono dal Regno Unito sulla sua circolazione, in realtà in Italia è ancora contenuta sotto l'1%". L'esperto ha citato dati del "rapporto quindicinale sulle varianti" che sarà reso disponibile stasera online e che è "il rapporto di quanto le regioni segnalano" e si affianca alla flash survey. Questo rapporto, ha aggiunto Brusaferro, "ci conferma che c'è una larghissima circolazione della variante Alpha, la vecchia variante inglese, e che c'è una circolazione della variante brasiliana, oggi Gamma, che è al 6,26%, vicino a 7,8% nella flash survey. La variante nigeriana è contenuta intorno all'1%".