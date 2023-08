Valle Lomellina, si tuffa in piscina: malore fatale

Valle Lomellina (Pavia), 19 agosto 2023 - Si è tuffato in piscina ma è morto fulminato da un malore. E' stata forse una congestione a stroncare la vita di un uomo di 50 anni, originario di Voghera, ospite di una comunità di recupero di Valle Lomellina.

L'incidente fatale è avvenuto intorno alle 16.30 all'interno della piscina della struttura. Non è chiaro se l'uomo avesse consumato del cibo o bevuto poco prima di gettarsi in acqua. Quello che è certo è che non appena il cinquantenne ha toccato l'acqua ha accusato il malore fatale. I soccorsi sono stati immediati ma quando sul posto è giunto il personale del 118 l'uomo era ormai deceduto.

La salma è stata trasferita all'obitorio a disposizione dell'autorità giudiziaria che nelle prossime ore dovrà disporre l'eventuale perizia necroscopica o restituirla alla famiglia per la celebrazione dei funerali.