Milano, 26 maggio - Mentre l'Emilia Romagna dice no al vaccino per i maturandi, la Sicilia parte oggi con le sommininistrazioni del siero ai ragazzi che devono sostenere l'esame di Stato e il Lazio fa scattare domani le prenotazioni, fissando gli open day l'1, 2 e 3 giugno, in Lombardia la vice presidente e assessore al Welfare, Letizia Moratti chiarisce la strategia vaccinale nei confronti dei maturandi. "Noi non abbiamo bisogno di fare degli open day per i maturandi perché apriremo il 2 giugno la fascia dai 16 anni in su - spiega la Moratti - . In questo momento siamo assolutamente fiduciosi di poter vaccinarli tutti entro quelle che possono essere le date di fine scuola e inizio vacanza. Se non sarà così, naturalmente per favorire tutti i nostri cittadini, ci attiveremo per poter verificare altre opportunità. Al momento con l'apertura del 2 giugno non lo riteniamo necessario, ma monitoreremo in maniera molto attenta".

Via alle prenotazioni per la fascia 30-39 anni

Intanto domani, 27 maggio, in Lombardia scatta la prenotazione per la fascia 30-39 anni. Poi toccherà appunto ai più giovani. Entro la mezzanotte partiranno

le adesioni per i trentenni" alla vaccinazione anti-Covid. E non è escluso che, come successo per i 40enni la scorsa settimana, l'apertura del portale per le prenotazioni potrebbe anticipare di qualche ora. "Noi diamo la mezzanotte, poi effettivamente qualche anticipo c'è stato" precisa la Moratti.

Lombardia prima per vaccinazioni

Dopo la lentezza iniziale, la regione più colpita dal Covid è ora prima per numero di vaccini somministrati, assieme a Marche e Veneto, con oltre il 97% di vaccini somministrati in proporzione alle dosi ricevute. In Lombardia è stata raggiunta quota 5,5 milioni di somministrazioni. "Ha aderito alla campagna vaccinale il 61% della popolazione - fa sapere l'assessore Moratti -: il 96% degli over 80, l'89% dei 70enni, l'84% dei 60enni, il 78% dei 50enni e il 63% dei 40enni". Oggi, a un mese dalla sua apertura, al Palazzo Scintille di Milano (che, insieme a quello allestito in Fiera a Brescia, è l'hub vaccinale più grande d'Italia) è stata somministrata la dose di vaccino anti-Covid numero 100.000. La vaccinata numero 100.000 è Marta, milanese di 42 anni, che ha accolto con un sorriso la notizia di questo particolare record.

Come prenotare il vaccino in Lombardia

Per prenotare il vaccino online basta collegarsi al sito https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/ tenere a portata di mano Tessera Sanitaria e Codice Fiscale e seguire le istruzioni del video tutorial. Ma è sempre possibile prenotare tramite call center al numero 800 894 545, attraverso Postamat di Poste Italiane o i portalettere.