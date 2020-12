Milano, 30 dicembre 2020 - Nella notte tra martedì e mercoledì sono arrivati in Italia gli aerei della Dhl che trasportano le 470mila dosi del vaccino Pfizer destinato al nostro Paese. Gli aerei sono atterrati negli aeroporti di Milano Malpensa, Bergamo Orio al Serio, Montichiari, Ancona Falconara, Bologna, Roma Ciampino, Napoli, Pisa e Venezia ed a breve anche a Bari. Dagli scali sono partiti scortati i furgoni con le fiale che saranno consegnate nei 203 siti di somministrazione nelle varie regioni. Ieri sera, l'assessore al Welfare Giulio Gallera aveva annunciato che sarebbero arrivate in Lombardia 94.770 dosi di vaccini da distribuire nei centri hub.

Questa prima razione vera di vaccini era slitttata d’un giorno causa maltempo ma anche "un diverso calendario" comunicato dalla casa farmaceutica "per la consegna in Italia, prevista per questa settimana dal contratto sottoscritto con l’Ue", ha spiegato il commissario al Covid Domenico Arcuri. Sono 469.950 le dosi complessive arrivate a bordo di sei aerei e che poi raggiungeranno, su furgoni dotati di celle frigorifere, i 203 ultrafreezer (dove il farmaco, congelato a 75 gradi sottozero, si conserva fino a sei mesi) a disposizione nelle varie regioni, almeno 41 dei quali situati in Lombardia.

"In base alle informazioni ricevute" dalla Pfizer e dalla struttura del commissario, ha spiegato sempre Gallera, "entro il mese di gennaio arriveranno nella nostra regione 491.400 dosi di vaccino. Serviranno per completare le prime somministrazioni", potenzialmente a tutti e 336.076 i lombardi aventi diritto, di cui 278.046 operatori tra personale sanitario e non sanitario degli ospedali, dipendenti e volontari dell’emergenza-urgenza, medici e pediatri di base, lavoratori delle Rsa, e 58.030 ospiti delle Residenze sanitarie assistenziali, "e ad avviare la somministrazioni delle iniezioni di richiamo", perché lo Pfizer-BioNTech prevede una seconda dose tra il 19esimo e il 23esimo giorno dopo la prima.

Il calendario delle consegne prevede cinque date: oggi l’arrivo di 81 vassoi di Pfizer-BioNTech in Lombardia; lunedì 4 gennaio, altri 76 vassoi; lunedì 11 (83 vassoi), lunedì 18 (82 vassoi) e lunedì 25 gli ultimi 98 vassoi di questa prima tranche. "Ciascun vassoio - ha spiegato Giacomo Lucchini, responsabile della campagna anti Covid per la Lombardia - contiene 195 fiale e da ogni fiala, in base alle ultime disposizioni, si ricavano sei dosi di vaccino. Il numero delle dosi, e la tempistica delle consegne, verranno confermate di volta in volta nel corso delle riunioni quotidiane tra le Regioni e la struttura commissariale". Ma intanto "si entra nella fase operativa - ha detto l’assessore Gallera -. Finalmente possiamo iniziare a intravedere una luce in fondo al tunnel. Non abbiamo ancora vinto, ma seguiamo queste fasi con ottimismo e un forte senso di responsabilità". Sono ormai quotidiane le riunioni tra la Regione e i referenti degli ospedali e delle altre strutture coinvolte per definire i particolari della campagna, che sarà articolata in maniera capillare con 65 hub di cui 24 tra Milano e hinterland. Uno - e la sola Rsa tra i 65 “nodi“ della rete - è il Pio Albergo Trivulzio, che domenica ha partecipato al V-Day vaccinando 50 persone: 38 operatori e 12 ospiti delle sue Rsa, tra i quali Franco Brioschi, ex tappezziere e imbianchino milanese di 88 anni. Che è stato, hanno spiegato ieri dalla Baggina, il primo degente over 85 a ricevere l’antiCovid in Italia. Quanto all’adesione del personale alla vaccinazione nella struttura diventata il simbolo della strage del virus nelle case di riposo, al momento si può solo stimare dato che la raccolta delle candidature è iniziata ieri e gli operatori, che da poco hanno ricevuto l’antinfluenzale, devono attendere almeno 14 giorni da quell’iniezione per fare l’antiCorona.