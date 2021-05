Milano - Tocca agli over 50. Da domani, lunedì 10 maggio 2021, la Regione Lombardia apre le prenotazioni per i lombardi con un età compresa tra 50 e 59 anni che costituiscono una platea di quasi 1,6 milioni di abitanti. Nel weekend intanto la campagna vaccinale regionale ha superato la soglia delle 4 milioni di dosi inoculate. Nella giornata di sabato 8 maggio (ultimo dato disponibile) sono state somministrate 4.083.232 dosi con un incremento giornaliero di 84.128 inoculazioni rispetto al giorno precedente mentre il tasso di somministrazioni sulle dosi ricevute ha toccato quota 91,08%.

Le prenotazioni vaccinali in Lombardia sono possibili in 4 modalità:

canale digitale: consente prenotazione attraverso web e app;

consente prenotazione attraverso web e app; canale telefonico : con prenotazione tramite call center con numero di telefono 800 894 545

: con prenotazione tramite call center con numero di telefono canale postamat : con prenotazione recandosi direttamente all’Atm postamat, essendo sul territorio si potrà andare negli uffici postali, mettere la tessera sanitaria nei postamat ed effettuare prenotazione;

: con prenotazione recandosi direttamente all’Atm postamat, essendo sul territorio si potrà andare negli uffici postali, mettere la tessera sanitaria nei postamat ed effettuare prenotazione; canale “postini”: Poste Italiane ha 4100 postini in Lombardia dotati di smartphone che potranno aiutare chi non ha dimestichezza digitale rilasciano ricevuta da portare all’appuntamento.

Sul sito di Regione Lombardia potrete ricevere una serie di altre informazioni utili:

Sul territorio regionale sono state somministrate 4.083.232 dosi di vaccino (dati aggiornati a sabato 8 maggio), il 91,08% delle dosi consegnate e 84.128 inoculazioni nelle 24 ore. Nello specifico la classifica regionale delle inoculazioni è guidata dalla provincia e Ats di Milano con il 31,2% delle dosi somministrate nella giornata di sabato; segue Brescia (12,09%) e Bergamo (10,71%). Chiude la classifica la provincia di Sondrio (1,48%). Con questi nuovi dati la Regione Lombardia si porta a guidare la classifica nazionale delle dosi giornaliere inoculate con quasi 30mila dosi in più rispetto alla Campania, seconda nella speciale classifica con 56.044 dosi inoculate.Terza la Puglia con 44.834mila dosi. fanalino di coda la Valle d'Aosta con 614 dosi giornaliere seguita da Molise con 1.825.

Dei poco più di 4 milioni di lombardi vaccinati, 1.105.919 persone hanno completato il programma vaccinale mentre 2.977.313 di lombardi hanno ricevuto solo la prima dose. Nello specifico al 66,72% è stato inoculato il vaccino Pfizer-Biontech, il 24,69% Vaxzevria (AstraZeneca), il 7,6% Moderna e infine lo 0,90% Janssen (J&J)

Pressing di Fontana

Italia spaccata sui vaccini, con le regioni che avanzano a differente velocità non solo sul numero di dosi giornaliere somministrate e la Lombardia che superati i ritardi iniziali ora preme sull'aceleratore. Tanto che il governatore Attilio Fontana ha fatto sapere che "se dovessero avanzare dosi rifiutate da utenti di altre regioni, noi saremmo pronti a riceverle per accelerare la campagna''. Il riferimento è a quanto dta accadendo in Sicilia dove dove secondo quanto riferito dal governatore Nello Musumeci, l'80% della popolazione dice no al siero anglo svedese).