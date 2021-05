Milano - La campagna vaccinale anti Covid in Italia prosegue spedita. Come riferito dal report del Ministero (aggiornato a questa mattina) a livello nazionale sono state somministrate 31.367.254 dosi: ha ultimato il ciclo vaccinale il17,5% della popolazioni pari a 10.409.935 persone. La Lombardia è la regione che ha sommistrato più vaccini (5.415.988 dosi). Lombardia, Marche e Veneto sono le regioni che hanno effettuato la percentuale più alta di vaccinazioni in proporzione alle dosi ricevuti (97,4% per la Lombardia e 97,5% per le altre due regioni). In Lombardia dal 27 maggio scatterà la prenotazione per la fascia 30-39 anni, per poi passare all'ultima categoria: quella dei giovanissimi. Per loro sarà possibile prenotare dal 2 giugno. Ma è tutto il Paese ora ad avanzare verso la copertura delle fasce più giovani. Da domani si parte con i vaccini per i maturandi in Sicilia. Non solo. Alcune Regioni hanno già calendarizzato degli open day vaccinali riservati agli studenti di quinto superiore, altre lo faranno a breve, altre ancora stanno decidendo il da farsi.

Come si prenota il vaccino in Lombardia

Per le prenotazioni online è necessario collegarsi al sito https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/ e tenere a portata di mano il Numero di Tessera Sanitaria e il Codice Fiscale. Possibili anche le prenotazioni al call center al numero 800 894 545; tramite i Postamat di Poste Italiane o attraverso i portalettere.

Campagna vaccinale: quando si concluderà?

Ieri il governatore Fontana, dopo essersi confrontato con il commissario straordinario Figliuolo, ha reso noto che a giugno è previsto l'arrivo di 2,8 milioni di dosi. Ciò potrebbe portare a concludere prima la campagna vaccinale, coprendo tutti i lombardi con almeno la prima dose entro fine luglio. "In base alla programmazione delle consegne dei vaccini da oggi al 28 giugno, da metà giugno la Lombardia potrebbe toccare una media giornaliera di 100mila vaccinazioni al giorno" ha detto la vicepresidente ed assessora al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti. "A partire dalla giornata odierna, 24 maggio, e fino a lunedì 28 giugno, il piano prevede la consegna di 1.983.150 dosi di Pfizer, 374mila Moderna, 331.500 AstraZeneca e 135.600 Johnson & Johnson. Il piano è sempre suscettibile di variazioni - ha ieri detto Moratti -, ma la previsione ci consente di attenderci per la metà di giugno il raggiungimento di una media di 100mila somministrazioni quotidiane, se il commissario Figliuolo ce lo consentirà. Con questa velocità la campagna vaccinale avrebbe una svolta e l'obiettivo di vaccinare i lombardi almeno con la prima dose per la fine di luglio non sarebbe impossibile da raggiungere".

Ecco le date regione per regione

LAZIO

Nel Lazio, dal 27 maggio ci si potrà prenotare. Tre le date delle somministrazioni: 1, 2 e 3 giugno

SICILIA

In Sicilia la partenza per la vaccinazione per i maturandi avrà il via da domani. Gli alunni potranno essere immunizzati anche senza prenotazione. Si prevede che agli studenti minorenni verrà somministrato il vaccino Pfizer, mentre AstraZeneca o Johnson&Johnson a chi ha già compiuto il diciottesimo anno di età.

VALLE D'AOSTA

Adesione anche da parte della Valle d'Aosta, che ha annunciato per il 2 giugno l'Astra Open Day, a cui potranno aderire tutti i cittadini di età superiore ai 18 anni residenti o domiciliati in Valle d'Aosta, che non hanno ancora una prenotazione, che non sono stati ancora vaccinati e che non rientrino nelle categorie dei soggetti «fragili ed estremamente vulnerabili» per patologia o comorbidità; un invito esteso ovviamente pure ai maturandi

ALTO ADIGE

Qualcosa di simile avverrà in Alto Adige, col via all'Open Vax Day Night che, pur non essendo un'iniziativa specifica per i maturandi, permetterà da oggi di vaccinare 1.925 persone dai 18 anni in su

LIGURIA

Al padiglione Jean Nouvel della Fiera di Genova, da questa mattina si sono vaccinati i primi 'over 18' che da ieri sera alle 23 hanno potuto prenotarsi per vaccinarsi volontariamente con AstraZeneca o Johnson & Johnson.

UMBRIA

Anche in Umbria si sta pensando a delle giornate dedicate alla vaccinazione anti Covid per i diciottenni in vista della maturità.

LOMBARDIA

La Lombardia ha invece scelto la strada di aprire dal 2 giugno i vaccini a tutti i cittadini compresi nella fascia di età che va dai 16 ai 29 anni (quindi anche i maturandi)

ABRUZZO

Ancora in forse l'apertura alle vaccinazioni per gli studenti alle prese con l'esame di Stato anche per quel che riguarda l'Abruzzo: dovrebbe essere questione di ore per avere l'ufficialità; l'operazione riguarda 11 mila studenti alle prese con l'esame di Stato.

PIEMONTE

Pure in Piemonte sembra tutto pronto, perlomeno stando alle parole del presidente di Regione

CAMPANIA

in Campania la proposta per vaccinare i maturandi è stata avanzata da Italia Viva ma si è in attesa di una decisione definitiva

EMILIA ROMAGNA

Anche in Emilia-Romagna M5s e FdI chiedono di vaccinare i maturandi sul modello Lazio;

TOSCANA

Lo stesso si può dire per la Toscana, dove arrivano molte sollecitazioni. In Puglia i Popolari con Emiliano chiedono di fornire vaccini ai maturandi, organizzando Open Day.