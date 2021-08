Milano - In Lombardia sono 267mila gli over 60 senza vaccino. Da domani, in tutti i centri vaccinali lombardi, per gli over 60 ci sarà accesso libero senza prenotazione con l'opportunità di ricevere anche la somministrazione di vaccino Pfizer o Moderna. A permettere la somministrazione di Pfizer o Moderna anche agli over 60 sono stati gli incrementi di consegne straordinarie di vaccini Pfizer - circa 500.000 dalla metà di agosto - e le ulteriori integrazioni di Moderna garantite in questi giorni dalla Struttura Commissariale, spiegano da Palazzo Lombardia. "Queste nuove forniture - ha detto l'assessore al Welfare Letizia Moratti - ci consentiranno di utilizzare le scorte di Astrazeneca prevalentemente per garantire il richiamo a coloro che hanno già ricevuto la prima dose di questo vaccino". Le farmacie continueranno a somministrare il vaccino monodose Johnson and Johnson agli over 60. Intanto la campagna vaccinale anti-Covid in Lombardia arriva oggi a 13 milioni di dosi somministrate: 7,5 milioni di lombardi hanno aderito alla campagna vaccinale, di questi il 95% ha ricevuto almeno una dose, l'85% ha completato il ciclo vaccinale.

In particolare, sono mezzo milione, il 72% della popolazione target, gli adolescenti che si sono vaccinati o prenotati. Nelle altre fasce d'età l'adesione supera ampiamente l'80%. Tra gli over 60 l'adesione è dell'88%, ma rimangono da raggiungere circa 267mila lombardi in quella fascia. Per loro, domani, dunque, accesso senza prenotazione al vaccino. Ma non solo: "Ci muoveremo su più fronti contemporaneamente - chiarisce Moratti - per venire incontro ai diversi bisogni delle varie fasce di popolazione". In particolare, da oggi per il personale scolastico e universitario - circa 40.000 non ancora vaccinati - accesso libero senza prenotazione. Per gli studenti dai 12 ai 19 anni - circa 191.000 non ancora vaccinati pari al 28% della platea - agende prioritarie dedicate già attive. Per l'Università, agende prioritarie dedicate dal 16 agosto.