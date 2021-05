Milano - Lombardia è vicina al traguardo del 50% della popolazione vaccinati. In regione - stando al report di oggi del Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 - sono stati somminstrati 5.696.634 vaccini, il 94,4% delle dosi consegnate. Un dato che colloca il territorio al terzo posto, alle spalle di Umbria e Puglia (avanti solo di 0,1%). "Siamo vicini a raggiungere il 50% della copertura vaccinale e avvicinandoci all'estate, quando il virus si è dimostrato perdere un po' di forza, credo ci si possa concedere qualche ulteriore apertura e ripresa della vita normale" ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenuto questa mattina a 'Turning point. Direzione Nord" al palazzo delle Stelline di Milano. "Un anno e mezzo è lungo e la gente fa fatica a rispettare i vari vincoli, anche se io sostengo se ci sono regole vanno rispettate, non bisogna derogare. Il coprifuoco andrebbe tolto ma se c'è va rispettato", ha aggiunto Fontana. Il governatore ha poi commentato il rapporto con il governo guidato da Mario Draghi: i due aspetti positivi di questo nuovo esecutivo- a detta del presidente- sono "la sensibilità verso le istanze presentate e il fatto di avere una "linea", di sapere "dove voler arrivare". "Il governo è estremamente sensibile alle istanze che noi presentiamo, ci ascolta e fa capire che sono state prese in considerazione. Il governo ha una linea, sa dove vuole arrivare. C'è un percorso iniziato e deve arrivare un certo risultato, il risultato è estremamente positivo. Conflitti sostanziali con questo governo non ce ne sono stati, i rapporti sono ottimi".

Le prenotazioni dei 30enni

Un quadro positivo ma si profila all'orizzonte il problema delle fasce più giovani. Da ieri sono aperte le prenotazioni per chi ha tra i 30 e i 39 anni. Dal 2 giugno via libera a fascia 16-29 anni. "Non mi interessano i numeri belli della Lombardia, quelli da prima della classe. Mi interessa che i trentenni, rispetto agli over 40, 50 e 60, si stanno prenotando molto meno rispetto altre fasce d'età. Stiamo mettendo il virus nelle condizioni di crearci ancora problemi". Bertolaso è comunque ottimista sul prossimo autunno: "A ottobre sarà tutto molto più tranquillo e sotto controllo, non so se ci sarà l'immunità di gregge ma in Lombardia saranno tutti vaccinati con la seconda dose. Sarà un autunno di ripartenza e di rilancio, di ricominciare a vivere dopo la terza guerra mondiale, che sembra stia finendo e che sembra stiamo vincendo".

Al lavoro per la campagna di richiami

Per l'autunno "stiamo studiando una campagna vaccinale di richiamo" che sarà necessaria viste anche le numerose varianti" del Covid-19. "Abbiamo già preparato un titolo 'Campagna invernale di richiami', come ha detto Moratti stiamo preparando una campagna vaccinale di richiamo, anche a fronte delle varianti in circolazione. A fine giugno la Lombardia avrà pronto il proprio programma per la campagna di richiami, con tempi, procedure, modalità e costi definiti", ha sottolineato Bertolaso. A margine il consulente lombardo ha aggiunto: "Sono convinto che anche a livello governativo ci stia ragionando su cosa fare all'inizio dell'autunno. Da questa campagna vaccinale massiva si dovrà passare a un'altra fase: gli scienziati di nostro riferimento condividono il nostro parere che sarà necessaria una dose di richiamo a partire dal nono mese dalla prima inoculazione. E' abbastanza assodato che l'immunità che ti dà il vaccino dopo una certa quantità di tempo comincia a calare. Quindi l'unico modo che abbiamo per tenere sotto controllo la diffusione dell'epidemia sarà quella dei richiami, come si fa in molte altre patologie infettive dove si fanno dei richiami, quando servono".

Non ci saranno centri massivi

Come sottolineato da Letizia Moratti, vice presidente della Regione e assessora al Welfare, "er i richiami dei vaccini della campagna vaccinale autunnale, "non ci si potrà avvalere dei centri massivi che dovranno essere riconsegnati alla collettività, come Palazzo delle Scintille e la Fiera di Brescia". Ora "abbiamo altri passi da fare - ha spiegato -. Il primo è lavorare per i richiami. Con Bertolaso stiamo lavorando su un'ipotesi di diversi scenari". Quindi, ha aggiunto Moratti, "dobbiamo capire come fare con la vaccinazione 12-16 anni e soprattutto come attrezzarci per future pandemie", Regione Lombardia, ha rimarcato, "sta lavorando a un progetto con il Centro malattie infettive che abbia come finalità la ricerca clinica ela capacità di individuare nuove varianti per essere preparati a una futura pandemia".