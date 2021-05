Milano - Nel giorno in cui la Lombardia apre le prenotazioni per il vaccino anti Covid alla fascia 40-49 anni (sono 338mila i cittadini che si sono prenotati dalle 22 di ieri sera), il bilancio aggiornato a questa mattina parla di 28.859.336 di dosi finora somministrate in Italia, su un totale di 32.237.780 dosi consegnate. Il tasso di utilizzo nazionale dunque è dell'89,5 per cento, ma con significative differenze tra le regioni. Il 33 per cento della popolazione ha ricevuto solo la prima dose, mentre 9.241.064 di persone (il 15,59 per cento) sono completamente vaccinate.

Sul totale di 28.859.336 di dosi somministrate, la Lombardia, che come detto ha aperto agli over 40 (con due ore di anticipo) da sola ne ha già iniettate 4.999.773, il 91,8 per cento di quelle che ha ricevuto. E rispetto alle dosi ricevute, stanno facendo molto bene anche il Veneto (2.395.237, il 91,8%), la Puglia (1.964.902, il 92,5%), il Molise (160.366, il 91,7%), le Marche (763.599, 92,2%), la Liguria (822.739, 92,4%), e la Campania (90,1%).

Più a rilento invece la campagna vaccinale, sempre rispetto alle dosi a disposizione, nelle altre regioni. La Sardegna che è maglia nera con 713.381 somministrazioni (il 79,4% delle dosi ricevute). Freno tirato anche in Ato Adige, con la provincia autonoma di Bolzano che ha somministrato 261.075 dosi, l'84,6 per cento delle dosi a disposizione. Fa un po' meglio la Calabria, 840.305 (l'86,3 per cento).

Sono 16.137.738 le donne che hanno ricevuto almeno una dose, 12.721598 gli uomini. Per quanto riguarda le fasce d'età, la più affollata è quella degli 80-89 anni, con 6.231.404 milioni di dosi iniettate. Quelli che le hanno ricevute entrambe e quindi sono coperti, sono l'80,3 per cento (ma c'è un 11% che non ha ricevuto nemmeno una dose). A stretto giro segue la fascia 70-79 con 6.182.811 (il 25,7 è completamente vaccinato mentre il 22 per cento non ha ancora ricevuto nemmeno una dose). Ci sono poi i 60-69enni con 5.727.650: in questo caso all'appello della prima dose manca il 40 per cento, mentre i completamente vaccinati sono il 17%.

Gli ultranovantenni che hanno avuto almeno una dose sono 1.389.919 (il 92%), i completamente vaccinati sono il 78,5%.

La fascia dei 50-59enni ha ricevuto 4.150.146 dosi (all'appello per la prima dose manca il 70%), i 40-49 per i quali si stanno aprendo adesso le prenotazioni hanno ricevuto 2.385.979 dosi (il 18,5 per cento ha ricevuto almeno una dose). Per quanto riguarda i più giovani: dai 16 ai 19 anni sono state vaccinate 81.763 persone, i 20-29enni si assestano sul milione e 141.448. Infine i 30-39enni: 1.568.217.

Oltre la metà delle dosi somministrate sono Pfizer, segue poi Astrazeneca, quindi Moderna e infine Jhonson & Johnson. In linea, d'altra parte, con le forniture: Pfizer ha inviato oltre 22 milioni di dosi, 7 milioni Astrazeneca, 2,6 Moderna, mezzo milione Janssen.

