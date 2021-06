Milano - Vaccini Covid anche ai senzatetto e ai richiedenti asilo. L'unità di crisi regionale per l'emergenza Coronavirus della Lombardia ha invitato tutte le Ats a rapportarsi con le associazioni che sul territorio si occupano dei senza fissa dimora, per organizzare una vaccinazione rivolta proprio a loro. E così, da oggi, lunedì 7 giugno, sono partite le prime somministrazioni in alcune sedi di dormitori della città di Milano.

L'equipe è stata organizzata da Areu in collaborazione con la sanità militare e con altre figure sanitarie assicurate dalle strutture stesse. Areu ha provveduto a fare i primi sopralluoghi presso alcune strutture per individuare gli spazi necessari, in modo particolare lo spazio di inoculazione, lo spazio di attesa post vaccinale, nonché gli spazi di attesa pre-vaccinale con la definizione dei flussi ordinati. Anci ha provveduto a lanciare la scorsa settimana un censimento in collaborazione con i Comuni. Al termine del censimento ogni Ats ha ricevuto la rilevazione dei centri del proprio territorio e potrà completare il confronto con le singole associazioni per condividere con le stesse tempi e modalità per procedere.

Per quanto riguarda i cittadini stranieri, la Lombardia sta sviluppando una funzionalità che permetta la prenotazione della vaccinazione sulla piattaforma regionale. A tal fine, le Prefetture lombarde stanno trasmettendo alla Regione gli elenchi completi dei cittadini stranieri in attesa di definizione delle procedure di emersione.