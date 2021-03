Tra molte difficoltà e qualche polemica la campagna vaccinale in Italia sta procedendo.Dopo il personale sanitario, gli ospiti e i dipendenti delle Rsa, gli over 80 e i soggetti fragili, sono ora cominciate le prenotazioni e le somministrazioni alle persone di età compresa tra 70 e i 79 anni. Non tutte le regioni, però, si stanno muovendo nello stesso modo. Ecco, in rigoroso ordine alfabetico, il piano regione per regione:

Le prenotazioni per fare il vaccino anti Covid-19 per gli over 70 sono aperte, sul sito della Regione, dal 26 marzo. L’assessore regionale alla salute Nicoletta Verì ha spiegato che si è scelto di suddividere la fascia in due sottogruppi: attualmente si possono prenotare i nati tra il 1942 e il 1946 e a breve si aprirà anche ai nati tra il 1947 e il 1951. Coloro che aderiranno alla vaccinazione riceveranno successivamente dalla propria Asl tutte informazioni sulle caratteristiche del vaccino ai fini della sottoscrizione del Consenso Informato, necessaria prima della somministrazione dello stesso.

Al momento non risulta ancora attiva alcuna piattaforma online per la prenotazione, fatta eccezione per quella di Poste Italiane. Nella Regione si stanno infatti ancora terminando di vaccinare gli over 80.

Sono aperte le prenotazioni, sul sito dedicato, per gli over 75. Per l’inizio di aprile la provincia dovrebbe ricevere circa 30mila dosi di vaccino AstraZeneca e 30mila dosi di Pfizer-BioNTech e Moderna sono in arrivo a fine marzO

Anche per questa regione, al momento, non è attiva alcuna piattaforma online. I cittadini si possono prenotare tramite quella di Poste Italiane. Sugli over 70 al momento non c'è nessuna comunicazione ufficiale.

In Campania le prenotazioni degli over 70 sono iniziate il 13 marzo sulla piattaforma dedicata messa a disposizione dalla Regione a cui è possibile accedere tramite inserimento di codice fiscale e numero di tessera sanitaria. Dal 26 marzo sono poi riprese le convocazioni degli ultrasettantenni che hanno saltato il turno per lo stop momentaneo ad AstraZeneca verificatosi nelle scorse settimane.

Sono in via di conclusione le vaccinazioni degli over 80 e proseguono le prenotazioni e somministrazioni del personale scolastico, delle forze dell’ordine e delle persone tra i 75 e i 79 anni. Il presidente della Regione Stefano Bonaccini ha fatto sapere che presto inizierà il calendario anche per i cittadini tra i 70 e i 74 anni. La Regione ricorda che è possibile prenotarsi recandosi agli sportelli dei Cup, o nelle farmacie con prenotazioni Cup; online attraverso ilFascicolo sanitario elettronico, l’app Er Salute e il CupWeb.

Lo scorso Il 24 marzo sono iniziate le vaccinazioni delle persone estremamente fragili e della fascia tra i 75 e i 79 anni. Le prenotazioni possono essere fatte tramite il Cup o al numero 0434 223522. Sul sito della Regione è anche specificato che la campagna di vaccinazione sarà estesa progressivamente alle classi di età successive (74-70, 69-65, 64-60) con l’arrivo di ulteriori scorte vaccinali e ne sarà data specifica comunicazione.

È una delle regioni dove la campagna vaccinale procede più spedita. Dallo scorso 27 marzo possono prenotare il vaccino anche coloro che hanno 68 e 69 anni. La prenotazione può essere effettuata sulla piattaforma online, oppure chiamando l’assistenza al numero 06 164161841

Attualmente sono in corso le prenotazioni delle persone over 75, dei soggetti estremamente fragili, del personale scolastico e delle forze armate. Dal 30 marzo apre anche la fascia 70-74 anni. Sul sito della Regione è possibile sia accedere alla piattaforma per la prenotazione che consultare il calendario con le prenotazioni in corso e in via di attivazione. La prenotazione può avvenire sul sito, tramite numero verde 800 938 818 (dalle 8:00 alle 18:00), presso gli sportelli Cup, le Asl, gli ospedali, o le farmacie che effettuano servizio Cup

Sulla piattaforma dedicata sono aperte le prenotazioni per gli over 80, i cittadini tra i 60 e i 79 anni residenti nei comuni dichiarati ad alto rischio e quindi consideratiprioritari e il personale scolastico. Per tutti gli altri over 70 le prenotazioni dovremmo cominciare lunedì 2 aprile.

Ci si può prenotare sulla piattaforma di Poste Italiane e le prenotazioni sono aperte solo per gli over 80

È possibile prenotare tramite la piattaforma dedicata della Regione e, attualmente, le prenotazioni sono aperte agli over 80, al personale scolastico, alle forze dell’ordine e ai soggetti estremamente vulnerabili

Dal 15 marzo sono iniziate le preadesioni per le persone con età compresa tra i 70 e i 79 anni. La vaccinazione vera e propria è iniziata lunedì 29 marzo: 46mila soggetti riceveranno l'iniezione negli studi dei 750 medici di base che hanno accettato di somministrare il vaccino nei loro ambulatori. Gli altri saranno invece convocati nei centri vaccinali tenendo conto della necessità di garantire la priorità al completamento della fase che riguarda gli ultraottantenni e consentendo il proseguimento della campagna su personale scolastico e forze dell'ordine.

In questa regione attualmente è possibile prenotare il vaccino solo per gli over 80. Lo si può fare tramite il siti dedicato PugliaSalute

Gli over 80 possono registrarsi al sito Vaccinarsinsardegna per esprimere la loro adesione al vaccino anti Covid-19. Chi ha bisogno della somministrazione a domicilio può prenotarsi tramite gli sportelli Cup o al numero unico 1533

Nell'isola Le prenotazioni posso essere effettuate sulla piattaforma online di Poste italiane oppure sul portale informativo della Regione. Attualmente possono aderire alla campagna vaccinale gli over 80 e il personale scolastico

Sul sito di riferimento della regione Toscana sono aperte al momento le prenotazioni per le persone dai 76 ai 79 anni, nati dal 1941 al 1945.

In questa regione per ora sono partite le vaccinazioni per le persone tra i 70 e i 79 anni. È la Usl a contattare la popolazione per raccogliere le adesioni. Tutte le informazioni sono reperibili sul sito anticovid.regione.vda.it e sul sito della Usl alla sezione Infovaccini