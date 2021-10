Catania - Sono ore di apprensione, attesa e preparazione in Sicilia dove è previsto, infatti, un imminente e ulteriore peggioramento meteo, dopo la breve tregua di ieri e questa mattina. Nella giornata odierna allerta arancione, domani rossa. Pressante l'invito a stare a casa. Il ciclone medicane è stato segnalato già ieri pomeriggio a sud-est della Sicilia, pronto a flagellare l'isola per la seconda volta dopo l'ondata di maltempo che ha spazzato via tre vite umane e messo in ginocchio Catania e la sua provincia. Il ciclone, secondo i meteorologi, potrebbe muoversi verso nord arrivando, tra la sera di oggi e la mattina di venerdì 28 ottobre sulle coste orientali della Sicilia Orientale e Calabria ionica con una potenza che, in mare, potrebbe determinare onde alte oltre 4 metri e mezzo. Se dovesse impattare con la terra la zona interessata, secondo le previsione dei meteorologi, sarà sferzata da venti tempestosi, piogge battenti e insistenti per oltre 24-48 ore.

Ciclone medicane: cos'è e perché fa paura

Catania si barrica

Catania è una città che in queste ore si sta barricando e vive con ansia l'arrivo del MediCane, l'uragano mediterraneo. Il Centro coordinamento soccorsi è attivo, non si è mai fermato e il piano con la massima mobilitazione di uomini e mezzi è scattato. Rinforzi e squadre dei vigili del fuoco sono giunti anche da altre regioni. Oggi a Catania poca gente in giro, negozi chiusi e sacchetti di sabbia, cartoni, cellophane e tavole di legno a proteggere ingressi e vetrate, supermercati presi d'assalto, chiusi gli uffici pubblici e le scuole, aperti soltanto i servizi essenziali e di emergenza e soccorso. Nelle aree della Sicilia colpite dal maltempo sembra essere ritornati ai giorni del lockdown del 2020, con le persone che escono solo per far la spesa per poi rientrare subito a casa: "I nostri scaffali, così come quelli di altri supermercati, sono stati letteralmente svuotati. I carrelli sono pieni, la gente stamattina ha comprato di tutto per farsi le scorte e si è barricata in casa nel pomeriggio" ha raccontato il dipendente di un supermercato del Catanese.

Chiusi anche domani, venerdì 29 ottobre, gli hub e punti vaccinali dell'Asp di Catania. Sospeso anche il servizio tamponi drive in sia a Catania che ad Acireale. Nuovo rinvio anche per i tamponi di fine isolamento programmati per gli studenti in quarantena. "Ci adeguiamo alle indicazioni della Protezione civile - ha detto il commissario emergenza Covid, Pino Liberti - Le previsioni meteo, al momento, impongono uno stop". Tutti gli utenti prenotati per la somministrazione del vaccino, potranno recarsi negli hub e nei punti vaccinali territoriali, quando saranno nuovamente operativi, senza dover fare una nuova prenotazione. L'arrivo del ciclone Apollo, previsto per le prossime ore, ha spinto il sindaco della città, Salvo Pogliese, a chiudere anche il lungomare. La misura cautelativa è stata concordata nella tarda mattinata di oggi durante un vertice in prefettura. Il primo cittadino ha raccomandato ancora una volta ai cittadini di muoversi da casa solo per casi di effettiva necessità, a maggiore ragione nelle ore notturne, quando gli esperti ritengono possibile il passaggio dell'uragano nelle coste orientali siciliane e dunque anche nel golfo di Catania.

Perché succede?

Ma perché questi fenomeni così violenti si stanno abbattendo in sequenza sul Paese? "Fino a tempi relativamente recenti non si verificano tali fenomeni perché nel bacino del Mediterraneo non c'erano delle differenze di temperatura così accentuate, come ora, tra l'acqua del mare e l'atmosfera" ha spiegato il generale Costante De Simone, già capo del Servizio meteorologico dell'Aeronautica militare, in merito all'ondata l'ondata di maltempo che si è abbattuta sulla provincia di Catania e sul rischio Medicane. "La temperatura del Mediterraneo sta aumentando e quindi nel momento in cui masse d'aria di tipo ciclonico si spostano sul mare acquisiscono molta energia", ha detto De Simone ricordando che "tutta la fenomenologia atmosferica dipende dalla quantità di energia presente". Due le fonti, la temperatura e il vapore d'acqua. "Quando c'è differenza di temperatura si innescano i movimenti. Con il riscaldamento poi evapora molta più acqua portando con sé una grande quantità di energia che viene liberata nell'atmosfera", specifica. Ora proprio per effetto "dell'aumento della temperatura del mare e delle masse d'aria che si muovono più velocemente sale la probabilità di fenomeni meteo intensi".

Le previsioni meteo per i prossimi giorni

Il ciclone dovrebbe allontanarsi dall'Italia nel corso di sabato ancora con piogge su Sicilia e Calabria ionica, ma in esaurimento dal pomeriggio. Ma se un vortice se ne va, un altro è pronto ad arrivare, questa volta dal Nord Atlantico. Da domenica (giorno di Halloween) un'intensa perturbazione raggiungerà il Nord con prime piogge sulle regioni occidentali e sulla Sardegna (qui molto forti). Ma sarà nel giorno della festa di Ognissanti che il fronte perturbato affonderà sull'Italia dispensando piogge battenti su quasi tutte le regioni. Inizierà così una fase atmosferica molto turbolenta per il nostro Paese che durerà almeno fino al 6 novembre.