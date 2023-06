Università di Bergamo, l'85,2% dei laureati magistrali trova lavoro entro un anno

Un’università che forma persone e professionisti, consentendo alle aziende di accogliere profili di qualità in una perfetta sinergia tra accademia e impresa. È la fotografia dell’ennesima performance dell’Università degli studi di Bergamo segnalata nel rapporto di AlmaLaurea. Ebbene, l’85,2% dei laureati magistrali riesce a trovare lavoro entro un anno. Di questi, uno su due svolge un’occupazione che ha a che fare con quanto studiato. Il tasso di occupazione è aumentato dell’8%. I laureati magistrali, inoltre, a cinque anni dal conseguimento del titolo sono occupati al 93,5%, in crescita di un punto rispetto all’anno precedente (la media lombarda è invece del 91,9%, quella nazionale dell’88,7%). Sempre in questo gruppo bergamasco, il 53,6% dichiara di utilizzare regolarmente le conoscenze acquisite durante gli studi nel suo lavoro.

"Questi risultati sono un elemento di vanto e di orgoglio per tutto il sistema bergamasco, non solo per l’Università - sottolinea il rettore dell’ateneo di Bergamo, Sergio Cavalieri -. I dati di placement testimoniano un inserimento nel mondo lavorativo che avviene in tempi brevi e con profili di qualità". "La laurea - precisa il rettore - non è un diploma professionale legato a un lavoro che si farà tutta la vita: abbiamo laureati in Filosofia che lavorano nelle risorse umane, oppure ingegneri in ospedale. In sostanza l’università lavora sulla formazione della persona, ancor prima che sulla formazione del professionista. La laurea è un paradigma: ciò che lo studente apprende è in primo luogo la capacità critica, che permette di potersi rigenerare nel tempo".

Stando sempre al report, aumentano gli studenti che si laureano in corso (71,2%, un punto percentuale in più) e gli stranieri (dal 3,8% al 4,8%). Intanto, con l’arrivo dell’estate, è tempo di iscrizioni. Proprio nei giorni scorsi il ministero dell’Università e della ricerca ha tirato le somme sulle immatricolazioni per l’anno accademico 2022-2023 (quello cioè iniziato lo scorso ottobre): le matricole a Bergamo sono state 4.272, proseguendo la parabola di crescita (erano 4.038 per il 2021-22, 3.528 per il 2020-21). Michele Andreucci