‘Un goal per la dignità’, calcio e solidarietà allo stadio Fortunati di Pavia

Pavia, 23 settembre 2023 – Un goal per… la dignità: giovedì sera alle 20,30 allo stadio Fortunati le vecchie glorie del Pavia calcio e una squadra per la dignità composta da medici, consiglieri, esponenti della finanza del mondo giuridico e amici dello spettacolo che scenderanno in campo per una partita benefica.

“Per il rimanere in gioco!” è il motto dell’iniziativa organizzata dall' Associazione Blue Rose Donna che guarda alla fragilità mentale.

“Con il calcio Pavia si raccoglie intorno al sostegno di un progetto etico sociale con la volontà di creare interventi sul territorio riguardanti inserimento e reinserimento sociale lavorativo, supporto e riconoscimento della fragilità emotiva - racconta Antonio Dieni direttore generale Pavia Calcio promotore dell’iniziativa, al fianco dell’ Aps Blue rose donna -. E lo sport non può rimanere estraneo di un'accoglienza che non guarda alla provenienza o alle differenze ma che è espressione di una squadra".

Con i fondi che verranno raccolti durante la partita benefica, accanto al progetto di crowfound aperto sulla piattaforma Universitiamo ( atelier delle opportunità) sarà potenziato lo sportello delle fragilità, e anche strutturato lo "sportello di mutuo aiuto" dedicato alle fragilità psichiche e in particolare all’autismo ad alto funzionamento in una logica di ristrutturazione emotiva e inserimento lavorativo con accompagnamento in ambito non protetto. Lo sportello di mutuo aiuto sarà un esempio pratico di integrazione alla pari lavorativa perché verrà gestito da Mauro Negri, 45 anni affetto da diagnosi di autismo ad alto funzionamento che, in affiancamento a personale specializzato, ascolterà i bisogni di chi un aiuto lo cerca per ritrovarsi nella vita di tutti i giorni