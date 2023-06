Trenord ha nuovi treni, ma piove nei vagoni quando si accende l’aria condizionata: video

Alcuni viaggiatori hanno denunciato sui social media che nei nuovissimi treni Caravaggio, appena acquistati da Regione Lombardia per Trenord, piova dentro ai vagoni quando l’aria condizionata è accesa. L’acqua che cade sui sedili dei viaggiatori, come spiega un capotreno, è probabilmente causata dalla troppa condensa che si accumula a causa dei sistemi di regolazione termica.

Questo problema, generalmente conosciuto dai pendolari, accadeva spesso sui vecchi convogli che avevano anche più di dieci anni. La cosa inaspettata è che succeda anche sui treni ad alta capacità Caravaggio, capaci di ospitare 570 passeggeri e che, si legge sul sito Trenord, sono dotati “di impianti di climatizzazione di ultima generazione”.

Anche alcuni giornalisti del Giorno, pendolari sulle linee lombarde, hanno sperimentato in prima persona questo problema. In un video di vede che l’acqua che gocciola sui sedili non solo fuoriesce a poca distanza dall’illuminazione interna – e quindi quasi a contatto col sistema elettrico – ma cade molto vicino alle prese elettriche in dotazione ad ogni posto a sedere.

La Regione Lombardia ha investito circa 1,7 miliardi di euro per una nuova fornitura di 222 treni, tra i modelli Caravaggio, Donizzetti e Colleoni. Già un anno fa ne circolavano 39, dal 2022 ne sono aggiunti 46 e altri 50 ne arriveranno nel 2023. La fornitura sarà completata entro il 2025.