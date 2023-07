Droga: quanti sono i lombardi in cura. I dubbi degli esperti sull’approccio repressivo

Milano – Cala la quantità di sostanze stupefacenti sequestrate in Lombardia, -30% nel 2022 rispetto al 2021, con l’eccezione di cocaina ed eroina. "Ma si stima che le forze di polizia riescano ad intercettare dal 5% al 10% del mercato illegale, che considera in partenza quella percentuale per persa senza troppi problemi visto il valore estremamente superiore di ciò che immette sul mercato". Leonardo Fiorentini, direttore di Fuoriluogo, fra i curatori del Libro Bianco sulle droghe presentato alla Camera, commenta così i dati della relazione annuale dei Servizi antidroga relativi al 2022.

Un quadro complesso

Il quadro sull’uso di sostanze stupefacenti è, in effetti, molto complesso da interpretare. Il calo delle sostanze sequestrate non significa, purtroppo, che circoli meno droga, non fosse altro che tra il 2022 ed il 2021 c’è stata una riduzione anche delle operazioni (-14%). D’altra parte, secondo un’indagine fatta dall’associazione Semi di Melo, 7 adolescenti su 10, in Lombardia, fanno uso di sostanze stupefacenti, con un 2% che consuma cocaina ed eroina.

Il numero delle persone in cura

Dall’ultima relazione del Ministero della Salute (2022) emerge che in trattamento ci sono 18mila lombardi, di cui 3279 nuovi, in netto aumento rispetto ai 2461 del 2019. Preponderanti i maschi; tra i nuovi utenti che accedono ai servizi, la fascia d’età prevalente è tra i 20 ed i 39 anni, mentre tra chi è già incarico sono più presenti gli over 50.

In calo, però, il personale dedicato all’assistenza degli utenti con problemi di dipendenza: in Lombardia sono 9,9 professionisti ogni 100mila abitanti (la Valle d’Aosta ne ha 17,7, il Friuli 21), mentre nel 2019 erano 10,2 (stabile la Val d’Aosta, in crescita nel 2022 il Friuli, per citare le due regioni con più personale).

L’approccio sbagliato?

“Il punto – commenta Fiorentini – è che lo Stato si occupa di droghe sostanzialmente sotto il punto di vista penale: la legge sulle droghe è il volano della repressione. Da ciò deriva che più di un terzo dei detenuti è in carcere per droga, un dato abnorme rispetto alla media europea del 18%, di quella mondiale del 22%, ma anche sopra Paesi come la Russia. C’è tutt’altro che lassismo nelle politiche italiane sulle droghe, che sono frutto di un approccio al problema dell’uso delle sostanze che privilegia la repressione, la tolleranza zero e che punta all’astinenza del consumo di sostanze".