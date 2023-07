Test sul carico dei ponti nel Lodigiano: possibili disagi lunedì 17 e martedì 18 tra le 8 e le 9. Ecco dove

Lodi, 14 luglio 2023 – Prove di carico sui ponti lodigiani, la Provincia modificherà temporaneamente la circolazione. Le verifiche, necessari a garantire gli standard di sicurezza di legge, saranno svolte nelle giornate di lunedì 17 e martedì 18 luglio 2023, nella fascia oraria tra le 9 e le 18.

“Per lavorare sui viadotti, sarà necessario procedere alla sospensione temporanea della circolazione lungo alcune strade provinciali, allo scopo di consentire l'esecuzione di prove di carico, propedeutiche alle analisi di Livello 2 e 3 secondo le linee guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti” comunica l’ente. Lo stop al traffico sarà temporaneo e strumentale all’esecuzione dei test sui manufatti interessati, quantificabile in pochi minuti. La Provincia però avverte: ”Potrebbero verificarsi minimi disagi, che potranno risolversi in breve tempo. Le operazioni di regolamentazione del traffico saranno gestite da personale provinciale in loco”.

I viadotti sorvegliati speciali sono: il ponte sulla roggia Codogna, al chilometro 2+050, della Sp186, nel territorio dei Comuni di Lodi e Cornegliano Laudense; il ponte sul colatore Muzza al chilometro 4+500 della Sp107, Comune di San Martino in Strada; il ponte sul colatore Venere, al chilometro 7+560 della Sp125, nel Comune di Livraga; il ponte sul colatore Brembiolo, al chilometro 8+600 della Sp126, nel territorio dei Comuni di Codogno e Somaglia; il ponte sulla roggia Brembiolina, al chilometro 8+560 della Sp126, sempre a Somaglia; il ponte sul colatore Muzza, al chilometro 1+575 della Sp191, nel territorio del Comune di Mairago; il ponte sul colatore Muzza, al chilometro 13+830, della Sp26, nel territorio dei Comuni di Terranova dei Passerini e Castiglione d'Adda; il ponte sul colatore Mortizza, al chilometro 3+810 della Sp145, nel territorio dei Comuni di Santo Stefano Lodigiano e San Rocco al Porto.