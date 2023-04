Lodi, 28 aprile 2023- Si ferisce e lascia una traccia di sangue mentre tenta di saccheggiare abitazioni, rintracciato tramite l’analisi del Dna.

La squadra mobile di Lodi, con una indagine di mesi, coordinata dalla Procura della Repubblica di Lodi, ha identificato il presunto autore di due tentati furti, avvenuti ai danni di due appartamenti, nel quartiere San Fereolo di Lodi.

E’ stato quindi denunciato a piede libero un georgiano, noto alle forze dell’ordine, attualmente recluso in carcere per aver commesso altri furti in abitazione. Colpi avvenuti in svariate località del Nord Italia. Secondo gli inquirenti, mesi fa, l’uomo avrebbe messo nel mirino due abitazioni private, che sorgono al primo piano di uno stabile, nella zona del quartiere San Fereolo. N

ella circostanza era intervenuto personale della squadra volante e del Gabinetto di Polizia Scientifica di Lodi. E proprio durante quel sopralluogo, gli esperti avevano rilevato alcune campionature biologiche da analizzare, cioè tracce di sangue.

Le gocce presenti sugli scalini che conducono al piano dei due alloggi e sulla maniglia della porta d'ingresso di uno degli appartamenti interessati sono state quindi utilizzate, dopo l’autorizzazione della Procura della Repubblica di Lodi, per eseguire analisi biologiche e per l'inserimento nella Banca Dati D.N.A. ai fini delle dovute comparazioni. Da qui la concordanza tra le tracce ematiche e il profilo del Dna dell’uomo che ora è stato denunciato e dovrà difendersi dalle accuse davanti al giudice.