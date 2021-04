Milano - La dea bendata bacia ancora una volta la Lombardia: nel SuperEnalotto di giovedì 1 aprile, infatti, sono stati centrati due “5” del valore di 50.258,90 euro. La prima giocata vincente è stata convalidata presso il bar tabacchi di via Passeroni 2 a Milano, come riporta Agipronews, mentre l’altra è stata registrata nella Totoricevitoria Stevenazzi di via Cascina Costa 2 a Lozza, in provincia di Varese. Il Jackpot, intanto, sale ancora toccando i 131,3 milioni di euro diventando il sesto più alto nella storia del concorso. L'ultima sestina vincente è arrivatail 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre la Lombardia detiene ancora il primato della vincita record con i 209,1 milioni vinti a Lodi il 13 agosto 2019.

