Superenalotto: la combinazione vincente di oggi, sabato 24 giugno

Milano – Il jackpot è lontano dalle vette raggiunte qualche mese fa, quando toccò la cifra monstre di oltre 371 milioni di euro, ma i 17 milioni in palio oggi, sabato 24 giugno, sistemerebbero per sempre comunque la vita di moltissimi italiani.

C’è attesa, quindi, per l’estrazione della combinazione vincente del concorso odierno del Superenalotto, così come per i numeri del Lotto. L’ultimo sei fortunato è stato centrato il 10 giugno, un sabato, a Teramo: in quell’occasione furono vinti 42 milioni di euro.

Superenalotto – la sestina vincente (in aggiornamento)

Le quote

Lotto

BARI 85 27 37 77 17 CAGLIARI 67 10 39 22 16 FIRENZE 32 28 64 52 58 GENOVA 57 66 50 77 24 MILANO 36 66 78 58 26 NAPOLI 25 42 71 35 45 PALERMO 60 13 88 36 65 ROMA 86 61 15 79 74 TORINO 71 35 78 05 83 VENEZIA 55 64 58 09 66 NAZIONALE 74 19 47 90 10

Lotto e 10eLotto

10 13 25 27 28 32 35 36 37 42 55 57 60 61 64 66 67 71 85 86 NUMERO ORO:85 DOPPIO ORO:85 27