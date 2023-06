Sulbiate, morì sul lavoro stritolato dal macchinario: la fidanzata parte civile al processo

Sulbiate (Monza), 16 Giugno 2023 - “Ero fidanzata con Gabriele da due anni e mezzo, frequentavamo già le rispettive famiglie e dopo la tragedia ho dovuto essere seguita da una psichiatra e una psicologa”. Giorgia, 27 anni, era la compagna di Gabriele Di Guida, il 25enne di Cavenago Brianza morto il 10 aprile 2019, dopo essere stato trascinato per il braccio da un rullo dove era rimasto incastrato con una mano e stritolato per 28 minuti, all'interno dell'azienda Silfa di Sulbiate.

La ragazza, che ora convive e ha una figlia piccola, si è costituita parte civile al processo al Tribunale di Monza che vede imputati di omicidio colposo le due persone che hanno rispettivamente progettato e venduto il macchinario per la verniciatura e la Silfa come soggetto giuridico.

Mentre ha già patteggiato 11 mesi con la pena sospesa il titolare della Silfa e anche il responsabile della qualità in azienda ha concordato la pena. I familiari di Gabriele hanno già ottenuto un risarcimento dei danni.

"Gabriele mi diceva che se non stava attento al lavoro si faceva male", ha dichiarato Giorgia in aula. Secondo l'accusa il macchinario non era dotato di tutte le accortezze per evitare infortuni, come quello accaduto al 25enne, a meno di 45 giorni dall’assunzione nominato responsabile della linea di verniciatura e trovato nella cabina sotto a pulire i nastri.

"È come vedere mio figlio, che ha quell'età, fare quella fine lì, sono stato male due giorni", ha raccontato un collega di Gabriele che per primo si è accorto che la lamiera si era incastrata, l'ha tagliata, ha aperto la cabina e il 25enne è caduto a terra.

Davanti al giudice anche il responsabile della qualità che ha patteggiato, secondo cui si poteva senza problemi bloccare il macchinario per pulire un rullo durante la lavorazione e non cambiava nulla se bisognava fare qualche metro di scarto. Ma al dibattimento è spuntata la foto di una spatola con una prolunga di fortuna attaccata con lo scotch. Si torna in aula a fine giugno.