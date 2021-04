Italia 'blindata' a Pasqua e Pasquetta: è in arrivo il mini-lockdown voluto dal governo Draghi. Così, sabato 3, domenica 4 e lunedì 5 aprile tutto il Paese sarà in zona rossa, seppur con qualche deroga come per le visite a parenti e amici.Una misura drastica per scongiurare una ripresa della corsa del coronvirus.

Pasqua e Pasquetta in zona rossa, scatta il mini-lockdown: ecco le regole

E per quanto riguarda gli spostamenti verso le seconde case? Saranno valide le regole della zona rossa, che prevedono la possibilità di raggiungerle anche se si trovano in altre Regioni, ma con alcune condizioni: può andare solo un nucleo familiare – e a patto che la casa non sia già abitata da altri – e si deve poter dimostrare di averne titolo da prima del 14 gennaio 2021. Oltre alla proprietà è valido anche il contratto di affitto, purché non sia di breve durata. Lo spostamento è considerato come un rientro alla residenza, abitazione o domicilio. Ma in alcune regioni sarà vietato entrare, perchè hanno preso delle decisioni a livello locale, con delle ordinanze che pongono delle regole. Si tratta di Alto Adige, Valle d'Aosta, Liguria, Toscana, Marche, Puglia, Campania, Sardegna e Sicilia.

In Alto Adige ingresso proibito ai non residenti per tutto il periodo di Pasqua. I residenti, però, potranno raggiungere le loro seconde case come da regole nazionali.

In Valle d'Aosta ci si può dirigere verso le seconde case, ma solo se si è residenti in regione.

La Liguria ha esteso il divieto di raggiungere le seconde case fino all'11 aprile per tutti, residenti compresi. Il provvedimento è esteso a barche e strutture fisse nei campeggi usate come residenze secondarie.

Nella Regione Toscana Toscana un'ordinanza del presidente Giani vieta l'ingresso ai non residenti: perciò sarà possibile andare nelle seconde case con le regole nazionali ma solo se si risiede in Toscana.

Nelle Marche è vietato lo spostamento nelle seconde case ai non residenti nella Regione.

In Puglia il presidente Emiliano ha firmato un'ordinanza che vieta sia ai residenti che ai non residenti di raggiungere le seconde case per tutto il periodo di Pasqua.

In Campania lo spostamento verso le seconde case è stato vietato da un'ordinanza regionale del presidente De Luca, il divieto è valido per tutti, residenti e non. In ogni caso sarà possibile raggiungerle per motivi di urgenza o necessità, come ad esempio un guasto improvviso.

Per andare in Sicilia è necessario il tampone negativo entro le 48 ore precedenti. Ci si potrà sottoporre ad un test rapido all'arrivo. Per i territori comunali dichiarati 'zona rossa', è disposto il divieto di transito in ingresso e in uscita per raggiungere le seconde case.

In Sardegna, il governatore Christian Solinas ha deciso di blindare le seconde case dei non residenti in Sardegna, che potranno spostarsi solo per lavoro, salute o necessità. Per entrare, però, è necessario mostrare un certificato di avvenuta vaccinazione o un tampone negativo risalente massimo a 48 ore prima.