Spese e gestione, i comuni lombardi “costano” 2,8 miliardi: la classifica dei più “spendaccioni”

Spese per il funzionamento degli organi esecutivi e legislativi, servizi di pianificazione economica, finanziari, fiscali, ma anche uscite per la gestione del personale: le spese per la gestione delle amministrazioni comunali in Lombardia supera i 2,8 miliardi di euro. Troppo? O poco? Il tema è sempre al centro del dibattito, perché la macchina amministrativa, la più vicina ai cittadini, ha necessariamente delle spese per funzionare, ma limite tra efficiente funzionamento o eccesso di generosità è sempre molto labile. Va detto che, dai dati pubblicati da Openpolis sulla base di Openbilanci (che ha preso in esame i bilanci di tutti i Comuni del 2021), la media pro-capite lombarda è inferiore a quella nazionale. In Italia, infatti, le spese complessive di gestione si traducono in 483 euro a testa; per la Lombardia, siamo sotto i 400 euro.

A livello di spesa provinciale, Sondrio è al primo posto con 572 euro (media tra tutti i Comuni della provincia), seguita da Lecco (538), Pavia (486 euro) e Como con 444. Brescia e Bergamo si fermano a circa 380 euro. Tra i singoli capoluoghi, il valore assoluto più elevato è, ovviamente quello di Milano (617 milioni di euro), che si traduce anche in una spesa pro-capite per gli organi istituzionali di 457 euro. A seguire Bergamo con 406 euro, Lecco con 308, Cremona con 297. A Brescia, mediamente l’onere è di 277 euro, a Sondrio 223, a Como 260 euro.

Resta il fatto che i Comuni più piccoli (e di conseguenza chi fa politica in queste realtà) sono in genere più penalizzati, perché se i costi di consulenza, comunicazione o gestione dei consigli comunali sono pressoché simili ovunque, il minor numero di abitanti riduce entrate e denominatore nel calcolo della spesa pro-capite. Sono, però, soprattutto i piccoli Comuni a registrare le spese pro-capite più elevate, perché il denominatore su cui ripartire i costi istituzionali è, ovviamente, inferiore ai comuni con più abitanti. Succede così che al primo posto in Lombardia per quota pro capite per servizi istituzionali c’è Morterone (comune della provincia di Lecco, con meno di 50 abitanti) dove i 298mila euro di spesa assoluta per servizi istituzionali si traducono in 9600 euro a testa, il doppio del secondo, Pedesina (provincia di Sondrio).