Spacciava cocaina nel suo bar a Monza: titolare arrestato e locale chiuso per 2 settimane

Monza, 30 Dicembre 2024 - La Polizia di Stato trova cocaina nascosta in un bar: arrestato titolare e locale chiuso per 15 giorni. Le manette sono scattate per un 40enne italiano residente nel Milanese.

L'indagine della Questura di Monza e della Brianza è nata dal sospetto che l'uomo spacciasse la droga all'interno del bar monzese. I poliziotti si sono appostati e hanno notato la continua entrata e uscita di numerosi clienti, alcuni dei quali si intrattenevano all’interno per pochissimo tempo. Quindi, poco prima dell’orario di chiusura, gli agenti della Squadra Mobile hanno fatto scattare un blitz nel locale, procedendo al controllo del titolare e degli avventori presenti. Inizialmente è stata eseguita una perquisizione personale nei confronti dell’uomo ed è stato rinvenuto un quantitativo di mezzo grammo di cocaina, oltre alla somma di 440 euro. Successivamente, sono stati sottoposti a perquisizione i due locali, di cui aveva le chiavi di accesso, uno solo dei quali aperto al pubblico al momento dell’intervento. In quest’ultimo non è stato rivenuto nulla, mentre in un locale adiacente, dismesso e con entrambe le serrande chiuse, è stato trovato un involucro in cellophane con oltre 18 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e altro materiale tipicamente adoperato per il confezionamento della sostanza stupefacente.

Il 40enne è stato tratto in arresto per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, collocato agli arresti domiciliari. Nei suoi confronti, all’esito della convalida e processo per direttissima, è stato disposto l’obbligo di firma. Il Questore della provincia di Monza e della Brianza ha disposto la sospensione dell’attività con chiusura per 15 giorni. Inoltre al titolare è stata revocata la licenza di accettazione delle scommesse sportive non avendo più i requisiti necessari.