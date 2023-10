Silvia Sardone finisce sotto scorta: “Io e i miei figli minacciati di morte da musulmani”

"Da qualche giorno sono stata messa sotto scorta a causa dell'aumento considerevole delle minacce di morte a me e ai miei figli da parte di utenti di fede islamica per le mie posizioni sul velo islamico, sull'islamizzazione dell'Europa e sulle moschee abusive".

Così in una nota Silvia Sardone, eurodeputata della Lega commentando i numerosi attacchi subiti negli ultimi giorni. “Evidentemente per questi estremisti è particolarmente fastidioso che a esprimere certe idee sia una donna libera e non sottomessa e in silenzio come piacerebbe a tanti di loro. Anche recentemente ho segnalato agli organi competenti le nuove minacce di morte che mi sono state inviate sui social e via mail", ha aggiunto.

“Nonostante le ovvie preoccupazioni in famiglia, continuerò a esprimere liberamente le mie opinioni, non arretro sui nostri valori messi in pericolo dell'estremismo: è una battaglia che vale la pena combattere. Credo fermamente che in Europa e anche in Italia ci siano pericoli di radicalismo e di un'islamizzazione crescente delle nostre città: di fronte a un islamismo che prende forza è preoccupante che ci sia un atteggiamento debole, in particolare delle istituzioni europee, che rispondono con il buonismo e il politicamente corretto a imposizioni, come quella sul velo islamico, che ledono i diritti delle donne".

Per Sardone "difendere la nostra identità e i nostri valori è una lotta che voglio continuare a portare avanti, con orgoglio e passione".