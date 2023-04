Seveso, trucchi contabili ed evasione fiscale: confiscati 300mila euro a un imprenditore edile

Seveso (Monza), 28 Aprile 2023 - La Guardia di Finanza di Seveso ha confiscato denaro e un immobile, per un valore complessivo di 300mila euro, a un imprenditore edile brianzolo, condannato in via definitiva per evasione e frode fiscale da circa 900mila euro, ad 1 anno e 8 mesi di reclusione.

Le indagini delle Fiamme gialle, coordinate dalla Procura di Monza, hanno accertato che l’imprenditore aveva nascosto ricavi per circa 800mila euro, contabilizzato costi non spettanti per oltre 70mila euro e non versato Iva e ritenute fiscali per circa 190mila euro.

Al termine delle indagini, dopo la sentenza di condanna, i militari hanno individuato e sottoposto a confisca per equivalente un appartamento in provincia di Catanzaro e disponibilità di denaro trovate sui conti correnti per complessivi 300mila euro.