Setta delle Bestie, Giulia: "Ho visto l’inferno. Se non fossi fuggita sarei morta"

La testimone

«Ho visto l’inferno, avevo sofferto troppe cose orribili. Se non fossi fuggita, se non fossi uscita, sarei morta". Giulia è esile e bruna, dimostra ancora meno dei suoi trentasei anni. "Ho freddo dentro", confessa questa madre di tre bambine prima che inizi l’udienza davanti alla Corte d’Assise di Novara, con accanto il marito e il suo legale, l’avvocato Silvia Calzolaro. Pare quasi sperduta nell’Aula Magna dell’ex caserma Perrone, oggi sede universitaria, dove si tiene la seconda udienza del processo alla Setta delle Bestie, ventisei imputati di associazione per delinquere finalizzata a reati contro la sfera sessuale, fra cui violenze sessuali aggravate e di gruppo, anche su minori.

Ma Giulia è lucida, precisa, la sua memoria non vacilla mentre, per sette ore, risponde alle domande del pm Silvia Baglivo. Riconosce gli ambienti degli incontri, l’"hotel" e la "casa nei boschi" a Cerano, nel Novarese, a Milano (in via Imbonati e via Montecuccoli), a Vigevano (località Sforzesca e Case Nuove), a Montù Beccaria (Oltrepò Pavese), a Rapallo. Giulia riconosce anche oggetti e strumenti che appartenevano ai rituali del gruppo. Tutto questo come se per la Setta delle Bestie il tempo si fosse fermato e i luoghi non avessero subito alcun mutamento, considerato che Giulia si è allontanata nel 2010 e il caso, innescato dalla sua denuncia, è deflagrato dieci anni dopo.

Sono presenti numerosi imputati. Non c’è il presunto “capo”, Gianni Maria Guidi, scomparso pochi giorni fa, a 79 anni. Dopo che una perizia aveva dichiarato per Guidi, laureato in farmacia, titolare di un erboristeria a Milano, l’incapacità di stare a giudizio, la sua posizione era stata stralciata e il processo sospeso. Giulia racconta una storia di violenze, abusi, autentiche sevizie e torture. Ha sette anni quando è introdotta nel gruppo da una zia e iniziata a "pratiche magiche" per annullare "l’io pensante" e accendere il "fuoco interiore". In realtà si tratta di pratiche sessuali sempre più invasive. È poi la madre, entrata a sua volta nel gruppo, a condurre Giulia a Cerano. E c’è anche il racconto di pratiche dolorosissime, con la vittima legata ad un tronco, bendata e frustata, sottoposta a bruciature con cera bollente, morsi al naso e in testa, tatuaggi e piercing praticati "a freddo".

Dopo anni di appartenenza, Giulia è costretta ad attività di lavoro, non retribuite o retribuite in nero, tenendo corsi di danza, facendo le pulizie in un club, gestendo quelli che sembrano degli incontri psicologici. Sempre sotto la minaccia di malattie, disgrazie in caso di allontanamento, defezione, rivelazioni sull’esistenza della setta.