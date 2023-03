Aveva spaccato il naso alla ex poi era scomparso: riconosciuto mentre passeggia

Arresto dei carabinieri (foto di archivio)

Seregno (Monza e Brianza ) – Aveva picchiato la ex, mandandola in ospedale dopo averle rotto il setto nasale a suon di pugni. Poi il 38enne marocchino senza fissa dimora, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, la persona e spaccio di stupefacenti era sparito ed era ricercato.

Proprio mentre camminava a piedi in via Massimo D’Azeglio, ha incrociato sul marciapiede due carabinieri fuori servizio che lo hanno riconosciuto. Sullo straniero pendeva una condanna a un anno e due mesi emessa dal Tribunale di Milano per i reati di lesioni personali aggravate e atti persecutori, commessi tra il 2021 e il 2022 nei confronti della ex compagna.

Nel mese di maggio di un anno fa, nel tentativo di approcciare la donna fuori da un locale del capoluogo meneghino, il 38enne, dopo averla intimidita puntandole una pistola, l’aveva aggredita sferrandole molteplici pugni al volto che le avevano causato la frattura delle ossa nasali e varie lesioni multiple sul volto, per le quali era stata dimessa dall’ospedale con trenta giorni di prognosi.

Lo scorso mese di febbraio era arrivata la condanna definitiva e l’uomo era di fatto introvabile. I militari della Compagnia di Seregno si erano immediatamente organizzati per dare la caccia all'uomo scomparso. I carabinieri hanno diramato le ricerche con pattuglie di turno, con indicazione di ricercarlo nei bar e nei parchi che il 38enne era consueto frequentare. Due giorni fa l’incontro casuale proprio con quei militari che lo conoscevano bene per i frequenti episodi di spaccio di cui in passato il 38enne si era reso protagonista.

I due uomini dell'Arma fuori servizio, notato l’uomo, lo hanno seguito richiedendo il supporto di una gazzella in turno. Poi, dopo alcune centinaia di metri, temendo che potesse far perdere le proprie tracce, si sono presentati esibendo i distintivi di riconoscimento e dopo aver fatto scattare le manette nel confronti del 38enne. Il nordafricano è stato trasferito nella casa circondariale di Monza, dove sconterà la pena. La scorsa estate sempre a Seregno, mentre si recavano in palestra, i due militari avevano arrestato un 50enne che armato di coltello stava tentando l’omicidio di 49enne al quale aveva già inferto due coltellate al braccio e una alla gola. Ora il nordafricano sconterà le sue malefatte in carcere a Monza.