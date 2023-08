Senza coordinamento: i Servizi sociali di Brescia travolti dall'emergenza

"Ancora una volta i Comuni si trovano a farsi carico dell’emergenza sociale: senza coordinamento, si lavora in emergenza col rischio di rallentare il già intenso lavoro dei Servizi sociali". Così Laura Castelletti, sindaca di Brescia, racconta l’ondata che ha travolto i servizi sociali della città (come in tutta Italia) dopo la cancellazione del reddito di cittadinanza. "Ci siamo trovati a gestire una situazione di emergenza sia dal punto di vista delle pratiche che di preoccupazione per chi vive in condizione di povertà e che ha nel Comune il primo punto di riferimento".

A Brescia, i nuclei beneficiari di reddito di cittadinanza sono 1.825 (dato aggiornato a sabato), di cui 772 tenuti alla sottoscrizione di un patto per l’inclusione sociale con i servizi sociali (174 i beneficiari attivati a rotazione sulle postazioni dei Puc avviati con i settori comunali, di cui 50 hanno proseguito poi l’attività come volontari), mentre i restanti 1.053 sono in carico al centro per l’impiego o percettori di pensione di cittadinanza. Da gennaio, gli assistenti sociali hanno iniziato a informare i cittadini noti al servizio dell’evoluzione della normativa, che ha abrogato il reddito dall’1 gennaio 2024 e ha ridotto il beneficio a 7 mesi (con qualche eccezione). Tuttavia, da maggio sono arrivati aggiornamenti normativi che hanno travolto gli operatori: per citare un caso, le assistenti sociali di Brescia hanno individuato uno a uno e convocato 200 nuclei familiari in 5 giorni.

"La nostra struttura è molto capace, risponde a tutte le fragilità, ma siamo abituati a creare strategie, percorsi individuali di accompagnamento e reinserimento. Aver cancellato la misura – conclude Castelletti - senza coordinarsi con le amministrazioni ha creato un grosso problema: questa distanza tra Governo e Comuni è denunciata da sindaci di ogni colore politico". Ora bisogna gestire la coda delle richieste (fino al 31 dicembre 2023), il reddito d’inclusione e il supporto per formazione e lavoro, ma vista la riduzione degli importi, ci si aspetta un aumento di richieste di intervento ai Servizi sociali.

Federica Pacella