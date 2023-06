Senago non dimentica: lunedì 19 giugno marcia in ricordo di Giulia e Thiago

SENAGO, 14 giugno 2023 – Senago non dimentica: il Comune e la Comunità Pastorale hanno organizzato per lunedì 19 giugno una marcia per Giulia Tramontano e Thiago, il bimbo che portava in grembo, uccisi con almeno 37 coltellate il 27 maggio da Alessandro Impagnatiello, compagno e padre del piccolo.

I funerali a Sant'Antimo, paese d'origine di Giulia Tramontano

La 29enne, nativa di Sant'Antimo, comune del napoletano dove si sono svolti i funerali, viveva a Senago da qualche anno e anche se erano in poco a conoscerla, tutti sono rimasti sconvolti dall'atroce femminicidio e in queste settimane hanno dimostrato in tanti modi l'affetto alla 29enne, al piccolo Thiago e alla famiglia Tramontano.

Fiaccolata per Giulia Tramontano Senago

"Questa iniziativa nasce dall'affetto che il territorio vuole dimostrare alla famiglia e ai cari di Giulia e Thiago. Chi madre, chi padre, fratello, sorella, figlio/a, amico si è sentito profondamente colpito da questa terribile vicenda. Vogliamo salutare per un'ultima volta Giulia e il suo piccolo anche a Senago", commenta il sindaco Magda Beretta.

Senago (MI): omicidio Giulia Tramontano

Il ritrovo è alle 20.45 in piazza Aldo Moro. La marcia partirà alle 21 e si concluderà in piazza Tricolore. "Invitiamo gli adulti a indossare qualcosa di rosso, i bambini qualcosa di bianco", si legge sul manifesto. Intanto continua il silenzioso pellegrinaggio in via Monte Rosa dove è stato ritrovato il cadavere della giovane e dove gli artisti Luca "Zak” Coia e Mary Cunzolo hanno realizzato un murale con i nomi delle due vittime e due immagini che ritraggono la giovane e come sarebbe stata tra pochi mesi con il suo Thiago tra le braccia che solleva verso l'alto.

A Senago un murale per Giulia Tramontano

Qui e accanto alla panchina rossa, nel parco Falcone e Borsellino, la gente lascia mazzi di fiori, lumini, biglietti, messaggi, peluche e altri giocattoli per Thiago. Nel Comune, alle porte di Milano, sono molti a chiedere che le vengo dedicato un giardino o un parco giochi.