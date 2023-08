Scontro tra bande, diciassettenne accoltellato da un coetaneo

Casalpusterlengo (Lodi), 20 agosto 2023- Violenta lite tra minorenni, 17enne finisce in ospedale accoltellato all’addome dal coetaneo.

E’ accaduto, dopo le 23 del 19 agosto 2023, in via Buozzi a Casalpusterlengo.

Un gruppo di adolescenti ha chiesto aiuto per un 17enne di Brembio rimasto a terra dopo aver ricevuto una coltellata all’addome da un coetaneo. Quest’ultimo, italiano e residente nel Basso Lodigiano, è stato individuato poco dopo, dai carabinieri della compagnia di Codogno e accompagnato in caserma per le procedure di rito. Una volta formalizzate le accuse, risponderà dell’accaduto davanti al giudice.

Inizialmente si pensava a una aggressione a scopo di rapina, dato che, dalle testimonianze, si parlava del tentativo di sottrazione di un borsello. Tra le ipotesi c’era anche un confronto tra bande di italiani ed extracomunitari riuniti in compagnie. Invece, secondo una prima ricostruzione delle forze dell’ordine, si sarebbe trattata di una rovinosa lite tra i due minorenni. Quando è spuntato il coltello, è stata sfiorata la tragedia. Il ragazzo di Brembio, però, colpito all’addome, è stato ferito per fortuna soltanto sottocute e quindi il fendente non ha leso organi vitali. I medici lo hanno suturato al pronto soccorso di Codogno, senza ulteriori conseguenze. E’ stato accompagnato in ospedale dall’automedica di Casalpusterlengo e da un’ambulanza della Croce casalese. ha momentaneamente delimitato l’area con nastro rosso.

Nella tarda serata l’intera via è stata però riaperta. Il 17enne, che risiede a Brembio ed è extracomunitario, è stato raggiunto mentre si trovava a terra, a lato strada, vicino a un cancello e a una riga bianca laterale della segnaletica stradale, circondato dagli amici, che hanno subito allertato il 118. Il fatto è avvenuto poco lontano dall’incrocio per via Donatello e da una scuola.La zuffa in pieno centro abitato, durante le serate della sagra patronale, ha attirato parecchi curiosi. Tanto che l’Arma, per consentire l’intervento delle squadre di emergenza, tenendo lontano i curiosi, Paola Arensi