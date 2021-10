Lo sciopero generale di 24 ore indetto dai sindacati per lunedì 11 ottobre riguarda anche il trasporto pubblico e rischia di mettere in difficoltà milioni di cittadini. La protesta inizia domenica 10 ottobre alle 21 e si conclude alla stessa ora di lunedì 11. Durante lo sciopero, molti treni potrebbero essere soppressi, così come potrebbe avvenire per diverse corse di bus e metropolitane nelle grandi città. Trenord assicura che, essendo un giorno feriale, saranno in vigore le consuete fasce orarie di garanzia, dalle 6 alle ore 9 e dalle 18 alle 21.

Ecco l'elenco dei treni garantiti durante lo sciopero di lunedì 11 ottobre: