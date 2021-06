Milano - Oggi, martedì 1° giugno 2021, sciopero di 24 ore del trasporto pubblico locale che interessa tutta Italia, per il mancato rinnovo del contratto nazionale. A darne annuncio le sigle sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal, Ugl Fna. Di conseguenza, potrebbero registrarsi disagi per pendolari e viaggiatori, soprattutto nelle principali città. Lo sciopero coinvolge i mezzi di trasporto pubblico locale (bus, tram e metropolitane). Nel rispetto della legge, comunque, ci saranno delle fasce orarie in cui il servizio verrà garantito. Le compagnie di trasporto e le amministrazioni cittadine hanno comunicato le modalità di adesione alla protesta e gli orari di sospensione delle corse. Anche il Gruppo Ferrovie dello Stato ha annunciato che prenderà parte alla protesta, sospendendo le corse, eccetto alcune fasce garantite che variano da Regione a Regione. Per maggiori dettagli, dunque, si invita a consultare i siti internet o le pagine Facebook e Twitter ufficiali delle aziende di riferimento.

Lo sciopero, perché?

I motivi dello sciopero sono stati chiariti dai sindacati aderenti: “Governo Regioni, Anci in rappresentanza dei Comuni e Upi delle Province hanno avviato la discussione sul trasporto pubblico locale in vista della riapertura delle scuole a settembre. Sicuramente è una scelta giusta e tempestiva in quanto la stiamo chiedendo da aprile 2020. Riteniamo però che escludere i rappresentanti dei lavoratori dal confronto sia un errore. Governo, Regioni ed enti locali devono sapere che, nonostante alle aziende siano arrivati i previsti contributi pubblici economici, gli autoferrotranvieri aspettano il rinnovo del contratto, scaduto il 31 dicembre 2017. Tale situazione è inaccettabile oltre che ingiustificabile”. E ancora: “Questa situazione dimostra che non è più rinviabile una riforma del settore, che favorisca le aggregazioni delle oltre 900 aziende esistenti per uno sviluppo del settore che elimini diseconomie, inefficienze, sprechi, oltre che una bassa qualità del servizio”.

Lombardia e Milano

A Milano la circolazione di bus, tram e metro sarà a rischio nella fascia oraria che va dalle ore 8.45 alle 15 e dalle 18 a termine del servizio. Alle 8.45, stando a quanto comunicato da Atm, sono state chiuse tutte le linee metropolitane. "Possibile riduzione della circolazione di bus, tram e filobus", ha avvisato la società. Sono aperti gli Atm Point di Duomo, Centrale, Garibaldi e Romolo, mentre sono chiusi gli altri sportelli. Tutte le linee metropolitane e di superficie tornano in normale servizio dalle 15 alle 18, quando poi scatterà la seconda fase dello sciopero.

L’agitazione del personale viaggiante delle linee Airpullman (560, 561 e 566) è prevista dalle ore 8:30 alle ore 13 e dalle ore 16:30 a fine servizio. Le linee 35-48-165-353-709 (al momento servite con bus Airpullman) potranno subire ritardi e cancellazioni dalle 9 alle 17:30 e dalle 20:30 a fine servizio. Potranno subire ritardi e cancellazioni le linee Agi 201, 220, 222, 230, 328, 423, 431, 433 e Smart Bus. Saranno garantite le corse in partenza dai capolinea dall’inizio del servizio alle 8:45 e dalle 15:00 alle 18.L’agitazione del personale viaggiante delle linee Movibus è invece prevista dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e dalle ore 15:30 a fine servizio.L’agitazione del personale viaggiante della linea Star Pioltello-Milano è prevista dalle ore 8 alle ore 13:30 e dalle ore 16:30 a fine servizio, mentre l’agitazione del personale viaggiante delle linee Stie è prevista dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e dalle ore 15:30 a fine servizio. L'agitazione del personale viaggiante della Funicolare Como - Brunate è possibile dalle 8,30 alle 16,30 e dalle ore 19,30 al termine del servizio. Ultime corse del mattino alle 8,15, della sera alle 19,15. Prima corsa dopo la ripresa del servizio alle 16,31.

Le altre città

Roma dalle 8.30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio;

Bologna dalle 8.30 alle 16.30 e dalle 19.30 a fine servizio;

Firenze dalle 9.15 alle 11.45 e dalle 15.15 a fine servizio;

Torino dalle 9 alle 12 e dalle 15 a fine servizio;

Venezia Mestre 9 alle 16.30 e dalle 19.30 a fine servizio;

Napoli dalle 9.30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio;

Bari dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 15:30 a fine servizio;

Reggio Calabria dalle 8 alle 18 e dalle 21 a fine servizio.