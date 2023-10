Sciopero generale venerdì 20 ottobre. Stop a treni e mezzi pubblici, cosa c’è da sapere a Milano e in Lombardia

Milano, 18 ottobre 2023 – Quello che sta per arrivare potrebbe essere l’ennesimo venerdì nero per chi usa i mezzi pubblici e, in realtà, per tutti i cittadini. I principali sindacati di base italiani hanno proclamato uno sciopero generale che coinvolgerà quasi tutti i settori – pubblici e privati – compreso quello dei trasporti. Incroceranno le braccia molti lavoratori di Trenord, di Trenitalia e dell’Azienda trasporti milanesi (Atm), causando disagi a chi si sposta in treno, metropolitana, autobus e tram. La protesta è stata proclamata dai sindacati Cub, Sgb, Si Cobas, Usi-Cit e AdL Varese.

I lavoratori incroceranno le braccia per 24 ore, dalle 21 di giovedì 19 ottobre alle 21 di venerdì 20. In quella fascia oraria, in base all'adesione, i mezzi potrebbero subire ritardi e cancellazioni. Prima di partire si consiglia di verificare la situazione sui siti internet delle società di trasporto: a questo link Trenitalia, a questo Trenord, a questo Atm.

A Milano, lo sciopero potrebbe coinvolgere le metropolitane solo dopo le 18, fino al termine del servizio. Le linee di superficie dalle 8.45 alle 15 e dopo le 18 fino al termine del servizio.

A Como, per quanto riguarda la funicolare, l’agitazione potrebbe avere conseguenze sul servizio dalle le 8.30 alle 16.30 e dopo le 19.30 fino al termine del servizio.

Frecce e Intercity circoleranno regolarmente. Per quanto riguarda i treni regionali, saranno garantiti dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Sono possibili limitazioni o soppressioni fuori da queste fasce orarie.

Per i treni Trenord saranno in vigore le consuete fasce orarie di garanzia, dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21, durante le quali viaggeranno i treni compresi nella lista dei “Servizi Minimi Garantiti”. Attenzione: giovedì 19 ottobre viaggeranno i treni con partenza prevista da orario ufficiale entro le 21 e che abbiano arrivo alla destinazione finale entro le 22. In mancanza dei treni del servizio aeroportuale, saranno istituiti autobus sostitutivi senza fermate intermedie: a Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per i soli collegamenti aeroportuali tra “Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto”. Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1. A Stabio e Malpensa Aeroporto per garantire il collegamento aeroportuale S50 “Malpensa Aeroporto – Stabio”.

La società invita a prestare attenzione sia gli annunci sonori trasmessi nelle stazioni, sia alle informazioni in scorrimento sui monitor.

Per il trasporto aereo lo stop inizierà dalla mezzanotte e andrà avanti fino alle 24 del 20 ottobre, coinvolgendo sia personale delle compagnie aeree sia quello degli scali aeroportuali. Ci saranno delle fasce di garanzia che vanno dalle 7 alle 10 al mattino e dalle 18 alle 21 nel pomeriggio. Le varie compagnie aeree stanno pubblicando sui siti internet le liste dei voli cancellati. Ita Airways ha già cancellato 20 voli nazionali (per ora nessuno in Lombardia): qui il link per tenere monitorata la situazione. La compagnia invita tutti i viaggiatori che hanno acquistato un biglietto per la giornata dello sciopero, a verificare lo stato del proprio volo, prima di recarsi in aeroporto.

Lo sciopero è stato proclamato per “il rinnovo dei contratti con adeguamento al costo della vita; per il divieto all’uso del fondo Pnrr per armamenti; per la riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario; per la cancellazione degli aumenti delle tariffe dei servizi ed energia; per il blocco delle spese militari; per revocare l’abolizione del reddito di cittadinanza; per il rilancio di un nuovo piano strutturale di edilizia residenziale pubblica; per introdurre il reato di omicidio sul lavoro; in difesa del diritto di sciopero, per una nuova politica energetica che utilizzi le fonti rinnovabili; contro le privatizzazioni e il sistema di appalti/subappalti; contro l’autonomia Differenziata e la guerra”.