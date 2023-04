Sciopero del trasporto aereo: a Malpensa cancellati 80 voli

Malpensa (Varese) – Disagi a Malpensa per lo sciopero generale dei trasporti indetto dal sindacato Cub nella giornata odierna, venerdì 21 aprile. Circa 80 i voli cancellati, una quarantina in partenza e una quarantina in arrivo.

Le cancellazioni hanno riguardato le principali compagnia aeree, dalle low cost Easyjet e Ryanair, Eurowings e Wizzair, alle compagnie di bandiera come British Airways e Lufthansa. Disagi anche agli imbarchi, dove si sono registrati tempi più lunghi. Meno impattante l’agitazione all’aeroporto di Linate, dove comunque si sono registrate alcuna cancellazioni seppure in minor numero rispetto allo scalo della brughiera.

Lo sciopero è stato indetto per chiedere “aumenti salariali che recuperino l’aumento del costo della vita”, la reintroduzione “del corretto calcolo delle maggiorazioni” e l’eliminazione degli accordi “che consentono il lavoro precario”.