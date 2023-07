Schianto tra due auto: quattro feriti e provinciale bloccata nell'ora di punta

Graffignana (Lodi), 3 luglio 2023- Dopo lo scontro tra due veicoli un’auto finisce fuori strada, quattro feriti e provinciale bloccata nell’ora di punta.

Traffico in tilt, nel tardo pomeriggio del 3 luglio 2023, tra Graffignana e Sant’Angelo Lodigiano. Il blocco della circolazione, che ha costretto centinaia di veicoli a deviare in collina o nelle arterie di traffico limitrofe, è avvenuto in via Sant’Angelo 85, lungo la porzione comunale della provinciale 19 e poco lontano dal mobilificio Ottolini. Si tratta i un tragitto percorso da molti pendolari lodigiani.

L’incidente è stato segnalato in piena ora di punta e si sono quindi create code. Questo finché la polizia locale dei due comuni è intervenuta, insieme alle forze dell’ordine, per deviare il traffico. Dopo uno scontro avvenuto tra due auto, per cause sconosciute, una berlina si è ribaltata su un fianco, in un campo laterale alla tratta, contro il mais, mentre l’altra è solo sbalzata in terreno agricolo ma è rimasta con le quattro ruote a terra.

Uno dei due veicoli coinvolti nell'incidente

Per aiutare il soccorso sanitario a prendere in cura i feriti e liberare i passeggeri nell’abitacolo, in particolare una persona rimasta incastrata nella vettura, sono intervenute squadre del comando provinciale dei vigili del fuoco di Lodi e del distaccamento volontario di Sant'Angelo Lodigiano, con due autopompe serbatoio e una autogru. Soreu di pianura, una delle Sale Operative Regionali dell'Emergenza Urgenza sanitaria a valenza interprovinciale, ha intanto mandato sul posto due ambulanze della Croce rossa di Lodi e della Croce azzurra di Belgioioso, oltre all’automedica.

I coinvolti nell’incidente sono una ragazza di 15 anni, due 20enni e un uomo di 61 anni. Riportano traumi diffusi ma, per fortuna, nessuno corre pericolo di vita. Chi ha avuto bisogno di cure è stato accompagnato, con codice di rientro di media gravità, all’ospedale Maggiore di Lodi. I rilievi sono invece stati eseguiti dai carabinieri della compagnia di Lodi, che ora stabiliranno le eventuali responsabilità dell’accaduto.