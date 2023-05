Sant’Angelo Lodigiano, due auto in fiamme in via Barasa: accertamenti in corso

Sant'Angelo Lodigiano (Lodi), 1 maggio 2023 – Fuoco e fiamme per strada, carbonizzate due auto. I carabinieri della compagnia di Lodi sono intervenuti a Sant'Angelo Lodigiano, nella notte tra il 30 aprile e il 1 maggio 2023, per far luce su un incendio.

Le fiamme, che per fortuna non hanno ferito nessuno, hanno presto lambito due auto parcheggiate, in stalli pubblici, una vicino all'altra. Con pesanti danni.

Auto in fiamme a Sant'Angelo Lodigiano

L'allarme è scattato precisamente alle 5.25, in via Fratelli Barasa e si sono precipitati in posto i vigili del fuoco del distaccamento volontario di Sant'Angelo Lodigiano, con autopompa e autobotte. L'incendio quindi è stato presto estinto, senza conseguenze per terzi.

I pompieri hanno infine messo in sicurezza l'area, in attesa che il carroattrezzi rimuovesse i veicoli.

Poi sono iniziati gli accertamenti per verificare l'origine della combustibile che, al momento, non è nota.