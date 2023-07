Rozzano, scippa anziana all’ingresso del bar: 22enne arrestato

Rozzano, 17 luglio 2023 - Lo scippo è avvenuto ieri, domenica 17 luglio, attorno alle 12 a Quinto Stampi, quando la nonnina mentre stava entrando in un bar di Corso Europa è stata raggiunta dal giovane. Il 22enne ha preso la vittima alle spalle, le ha strappato la catenina d'oro; poi è fuggito.

I carabinieri della Tenenza di Rozzano, intervenuti rapidamente, mediante la visione delle immagini di videosorveglianza e da immediati accertamenti, hanno individuato l’autore del furto, all’interno di una lavanderia di via Curiel, poco distante dalla strade dove si è consumato lo scippo. Quando i militari lo hanno preso era ancora in possesso della catenina che è stata recuperata e restituita alla vittima. Il giovane egiziano, con vari precedenti è stato arrestato per il reato di furto con strappo e rinchiuso nel carcere di San Vittore.