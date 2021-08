Rozzano (Milano), 29 agosto 2021 – Si affrontano all’arma bianca: due giovani in ospedale uno in gravi condizioni. E’ accaduto questa mattina all’alba quando erano le 5.30 circa, in via Torino al civico 111. Sul posto sono intervenute due ambulanze inviate dal 118 di Milano e i carabinieri, Al loro arrivo i soccorritori hanno trovato solo i due giovani di 22 e 28 anni, a terra e nessun testimone.

Non è ancora chiaro se si sia trattato di un regolamento di conti o di una lite scoppiata per futili motivi fra i due o addirittura di una rissa fra due gruppi. Il più grave dei due giovani è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Humanitas dove è ricoverato in gravi condizioni. L’altro al San Paolo di Milano in codice giallo. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Corsico e della tenenza di Rozzano. Il più grave, trasportato al nosocomio rozzanese sarebbe stato colpito da un fendente al torace che ha sfiorato il cuore.