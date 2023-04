Sopressa a rischio salmonella, il ministero della Salute richiama il prodotto

Milano, 4 aprile 2023 - Possibile presenza di salmonella in alcune confezione di sopressa veneta e richiamo del prodotto da parte del ministero della Salute.

Il provvedimento riguarda la Sopressa nostrana a marchio Arte- I buoni salumi della tradizione prodotto dal Salumificio Sant’Orso srl nello stabilimento di Caltrano in provincia di Vicenza, a marchio identificativo ItQuor79. Oggetto del richiamo è il lotto 10264F con scadenza 7 luglio 2023 e 25 luglio 2023. Come sempre in questi casi il consiglio è di consumare il prodotto.

Cos’è la salmonella?

La salmonella è l'agente batterico più comunemente isolato nelle infezioni trasmesse da alimenti. La salmonellosi (infezione da salmonella) rientra tra le tossinfezioni alimentari. La salmonellosi trasmessa attraverso cibi o bevande contaminate causa prevalentemente nausea, vomito, diarrea e dolori addominali.

Il precedente

Uno degli ultimi richiami da parte del ministero della Salute riguardava alcune confezioni di Gamberetti boreali i salamoia per la possibile presenza di listerya monocitogeses, un batterio presente in numerose specie animali.