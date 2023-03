Giardino dei Giusti, Rho ricorda gli eroi e i martiri in prima linea e non dimentica la tragedia di Cutro

L'inaugurazione delle targhe nel Giardino dei Giusti Rho

Rho (Milano), 6 marzo 2023 – Tre nuove targhe: una per Luca Attanasio, ambasciatore italiano ucciso in Congo il 22 febbraio 2021; una per Gino Strada e Teresa Sarti, fondatori di Emergency. E la terza per Aida Rostami, dottoressa iraniana, torturata e uccisa a Teheran dalle forze di sicurezza per avere salvato vite e curato feriti durante le manifestazioni di lotta contro il regime autoritario ricordata in rappresentanza di tutte le donne iraniane che lottano per la tutela della libertà e dei loro diritti, sono state inaugurate questa mattina nel Giardino dei Giusti di via Redipuglia a Rho.

Alla cerimonia di scoprimento hanno partecipato Salvatore Attanasio papà di Luca che ha voluto ricordare il figlio proprio con il discorso fatto da lui ad ottobre 2020 quando ha ricevuto il "Premio internazionale Nassiriya per la Pace 2020". Per Emergency era presente il volontario rhodense, Luca Radaelli. E infine ha svelato la targa per la dottoressa iraniana, Sanaz Behnam.

Presente anche Vito Fiorino, soccorritore di naufraghi, già ricordato nel Giardino dei Giusti, che è intervenuto sull'ultima tragedia del mare, quella di Cutro, in provincia di Cosenza, otto giorni fa. Fiorino, il 3 ottobre 2013 è stato testimone e soccorritore al largo di Lampedusa durante l'ennesimo naufragio riuscendo a salvare 46 uomini e una donna strappandoli da morte certa.

"La mia ferita non si chiuderà mai, la notizia dei naufraghi morti a Cutro, l'ha riaperta in modo esagerato - racconta - Stando seduti su un divano o sulla poltrona di un cinema si vivono queste scene ci si emoziona, ma credetemi essere in quel posto, in quel luogo, come lo sono stato io quella mattina è completamente diverso, si è consapevoli del valore della vita: 3 ottobre 2013, 368 morti; 11 ottobre 2013, 268 morti; 26 febbraio 2023, 71 morti, è una cosa veramente vergognosa".

L'esperienza di Vito Fiorino è diventata una performance teatrale che giovedì 9 marzo gli studenti classi terze di alcune scuole medie rhodensi e il Teatro dell’Armadillo porteranno sul palcoscenico del Teatro civico de Silva. L'appuntamento con la lettura scenica "Quel mattino a Lampedusa" e alle 21, al Teatro de Silva. Il biglietto è gratuito si può ritirare al Tourist Infopoint di piazza San Vittore fino ad esaurimento dei posti disponibili.