Rapine armi in pugno in gioiellerie e sale slot: tre arresti

Rho (Milano) - Volto coperto da maschere in lattice, armati di fucile e pistola che spesso puntavano al volto dei dipendenti con toni minacciosi, prendevano di mira luoghi conosciuti o che avevano 'studiato' qualche giorno prima, con sopralluoghi.

Era questo il modus operandi dei tre rapinatori, due fratelli e un loro amico, di 35, 28 e 25 anni, responsabili di sei rapine ai danni di sale slot, centri scommesse e gioiellerie a Rho, Lainate e Caronno Pertusella, arrestati dai carabinieri della Compagnia di Rho in esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Milano, Christian Mariani. I tre rapinatori sono accusati di rapina in concorso aggravata, ricettazione, detenzione illegale di arma, lesioni personali. Valore complessivo della refurtiva 353.000 euro circa.

Le indagini condotte dalla Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Rho coordinati dal capitano Giuseppe Santoro sono iniziate in seguito alla rapina dello scorso 17 novembre ai danni di un centro scommesse di Lainate. L'analisi dei filmati dei giorni precedenti ha consentito agli inquirenti di individuare due soggetti pregiudicati con fisionomia simile a quelle dei due rapinatori. La conferma della loro identità e della loro complicità è arrivata qualche mese dopo, nella rapina commessa il 15 gennaio 2023 nella gioielleria situata all'interno del RhoCenter. In questo caso le immagini delle telecamere interne ed esterne hanno permesso ai carabinieri rhodensi di risalire ad una macchina "pulita" usata dai rapinatori.

Sono state le intercettazioni telefoniche a portare gli investigatori sulle tracce del terzo complice di 28 anni, incensurato, presente in tutte le rapine. Il 15 gennaio i tre malviventi dopo aver commesso la rapina, avevano dato fuoco a due ciclomotori proventi di furto usati per commettere il reato. E anche questa loro azione era stata ripresa da una telecamera di videosorveglianza del parco comunale Pirandello. Le altre rapine sono state commesse a l'8 e il 12 febbraio ai danni di due sale slot di Caronno Pertusella e Lainate. In questo caso i tre avevano usato un'autovettura con targa francese, provento di furto, ritrovata dai militari il 16 Febbraio nelle vicinanze dell'abitazione di uno dei tre soggetti. Nella stessa abitazione i carabinieri hanno rinvenute due maschere in lattice ed un fucile a canne mozze, di provenienza furtiva, con due colpi in canna.

Il giorno prima del ritrovamento dell'auto veniva commessa un’ulteriore rapina dal 35enne e il 28enne, nei confronti dello stesso centro scommesse di Lainate preso di mira il 17 novembre. Gli stessi due rapinatori lo scorso 22 febbraio avevano commesso una rapina ai danni di una gioielleria di Rho, in questo caso a volto scoperto. Avevano rubato gioielli per un valore complessivo di 260.000 euro. In questa rapina, particolarmente cruenta, i due soggetti avevano messo delle fascette da elettricista ai polsi del dipendente procurandogli delle lesioni. E poi si erano dati alla latitanza occupando un appartamento a Rozzano. E' qui che sono stati arrestati, insieme al terzo complice. Ora si trovano nel Carcere di San Vittore. Nel corso delle perquisizioni domiciliari sono stati rinvenuti tre proiettili cal. 7,65 ed indumenti compatibili con le rapine commesse.