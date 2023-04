Maleo, rapina al Circolo dei combattenti: bandito solitario fugge con i soldi dell'incasso

Maleo (Lodi), 2 aprile 2023 - Irruzione al bar del Circolo dei combattenti di Maleo: rapinato il gestore. Il colpo è andato a segno alle 22 di ieri sera in via Dante, nel locale in cui si ritrovano i membri del Circolo dei combattenti della città. Il blitz di un bandito solitario ha terrorizzato la malcapitata vittima. Secondo quanto riferito ai carabinieri della compagnia di Codogno, in fase di denuncia e mentre intervenivano prontamente in aiuto dell’uomo, il rapinatore avrebbe agito da solo.

È entrato nel locale, dove in quel momento c’era solo il ristoratore e con un coltello lo ha minacciato: “Dammi tutti i soldi”. Il malcapitato, anche per la paura di essere colpito dallo sconosciuto, alla fine gli ha dato l’incasso della giornata. La stima è ancora in corso, ma si tratterebbe di una cifra modica. Fortunatamente in quei terribili istanzi non c’era clientela e quindi non ci sono state conseguenze fisiche per nessuno, salvo il grande spavento di chi ha subito il colpo.

Il malvivente ha quindi lasciato il locale senza toccare il gestore ed è fuggito a piedi. A quel punto è stato dato l’allarme e i militari si sono messi sulle sue tracce. Al momento, però, non è ancora stato possibile dargli un nome. Anche se l’indagine continua e per arrivare a una svolta potrebbero essere utili le telecamere di videosorveglianza del paese.

L’uomo ha agito a volto coperto. Indossava, in particolare, un cappellino e uno scaldacollo che ne coprivano i tratti del viso. Ora in paese l’allerta è massima, nel timore che il razziatore solitario torni a colpire altre realtà locali.