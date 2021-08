Una ragazza di 15 anni ha ucciso la madre con una coltellata durante una lite in casa. Il fatto è avvenuto nella tarda serata di ieri a Treviglio. La donna, 43 anni, è morta poco dopo essere stata colpita alla schiena con un coltello da cucina. La ragazza è stata trovata in casa dai carabinieri. Il dramma si è consumato in una casa di via Bernardino Butinone attorno alle 22 di ieri sera: i carabinieri hanno sentito a lungo la ragazzina, assistita come previsto in questi casi da uno specialista, per ricostruire quanto avvenuto. Avrebbe già fatto qualche spontanea dichiarazione. All'origine del delitto una lite che sarebbe degenerata. L'appartamento è stato posto sotto sequestro dalla Procura di Bergamo. Del caso è informata anche la Procura minorile di Brescia, competente anche per Bergamo. Pare che in casa vi fossero solo madre e figlia al momento della lite sfociata nel delitto. L'abitazione si trova in pieno centro a

Treviglio e sul posto nella notte è giunto anche il sindaco Juri Imeri. Terminati i rilievi dei carabinieri del reparto scientifico di Bergamo, la salma della donna è stata trasferita all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove nelle prossime ore sarà sottoposta all'autopsia. Un fendente solo, sembra, sarebbe stato letale.

Estate di sangue

E' il quarto omicidio in pochi giorni in Lombardia, sconvolta da tanti, troppi fatti di sangue. Dall'omicidio-suicidio di Cazzago, nel Bresciano, dove un uomo di 56 anni avrebbe prima strangolato la moglie di un anno più giovane e poi si sarebbe tolto la vita. A Vigevano invece Marylin Pera, 39 anni, è stata uccisa dal compagno Marco De Frenza, il pregiudicato di 59 anni che le ha tagliato la gola con un coltello da cucina. L'uomo, dopo il delitto, è rimasto in casa per più di 24 ore, in condizioni che gli inquirenti definiscono di lucidità intermittente. Poi si è costituito alla polizia.