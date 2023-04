Raffaele Di Stasio, il campione mondiale della pizza è brianzolo

Lissone (Monza e Brianza) - Le origini sono napoletane, ma è ormai brianzolo a tutti gli effetti. E sarà forse anche questo mix di creatività e concretezza che lo ha portato a salire in cima all'Olimpo dei pizzaioli. Arriva dalla Brianza il campione mondiale della pizza: il 32enne lissonese Raffaele Di Stasio ha trionfato al World Pizza Championship andato in scena a Parma, vincendo la competizione internazionale che ha visto oltre 700 partecipanti arrivati da ben 52 nazioni.

Di Stasio, che a Lissone e a Bovisio Masciago è titolare di due locali a marchio Verace Assaje, ha sbaragliato la concorrenza nella categoria più impegnativa, quella della pizza a due, in coppia con Cristian Tolu: lo ha fatto grazie alla sua "Fritta contemporanea", un'elaborata e originale creazione gourmet che riesce a essere fragrante all'esterno e friabile pure all'interno, senza essere oliosa come la classica pizza fritta. Merito dell'impasto particolare e della sapienza culinaria di Di Stasio e Tolu, frutto di un meticoloso lavoro di ricerca e studio. A farcire la pizza, spinacino di campo in cartoccio, lardo di colonnata, capasanta scottata col brandy, una maionese di corallo di capasanta e lime e una sbriciolata di pane croccante al caffè.

"I giudici sono impazziti per il nostro prodotto", racconta Di Stasio, entusiasta per il risultato che lo ha proiettato sul tetto del mondo dell'arte bianca. Ma nella manifestazione più importante dedicata ai professionisti della pizza il brianzolo non si è accontentato del titolo di "re mondiale" del prodotto: ha infatti conquistato il primo posto pure nella categoria a squadre, il World Pizza Team, insieme agli altri cinque componenti del suo gruppo.

"E' una soddisfazione enorme, che ripaga dell'impegno e dei sacrifici fatti", dice Di Stasio, quest'anno già scelto come uno dei pizzaioli ufficiali di Casa Sanremo durante il 73esimo Festival della canzone nella Città dei Fiori e in precedenza vincitore del talent Master Pizza Champion, il più celebre cooking show televisivo dedicato all'arte bianca.